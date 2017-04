Do parlamentu by išlo osem strán. V prvej trojke Smer-SD, SaS a SNS

BRATISLAVA 28. apríla (WebNoviny.sk) – Ak by sa parlamentné voľby konali teraz, do Národnej rady SR by sa dostalo osem politických strán a hnutí. Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra AKO v dňoch 24. až 26. apríla formou telefonického dopytovania, pričom vzorku tvorilo 1000 respondentov.

Smer-SD by mal 43 kresiel

Na čele politických preferencií zotrváva strana Smer-SD, ktorú by volilo 27,1 percenta ľudí. Tento výsledok zodpovedá 43 kreslám v parlamente. Na druhom mieste s miernym nárastom preferencií by skončila strana Sloboda a solidarita (SaS) s podporou 17,6 percenta. Liberáli by mali 28 poslancov.

Nasleduje strana SNS, ktorej by svoj hlas dalo 11,4 percenta voličov, čo predstavuje 18 parlamentných kresiel. Tesne za ňou by skončila strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) s 10,5 percenta hlasov a 16 poslancami.

Voliť by nešlo 11,8 percenta opýtaných

Strana OĽaNO-NOVA by získala 8,9 percenta a 14 parlamentných kresiel a Sme rodina – Boris Kollár 7,1 percenta hlasov a 11 kresiel.

Do parlamentu by sa dostala aj strana Most-Híd, ktorú by volilo 6,4 percenta respondentov, čo zodpovedá 10 kreslám, a KDH, ktorá by dostala 6,2 percenta hlasov a taktiež 10 poslancov.

Voliť by nešlo 11,8 percenta opýtaných, 15,9 percenta nevedelo, koho by teraz volilo a 1,8 percenta respondentov odmietlo svoje preferencie prezradiť.