Prehľad detských účtov

Detské účty sú atraktívne najmä tým, že ich banky ponúkajú bez poplatkov. Odborníci tvrdia, že detský účet je dobrý spôsob ako potomka naučiť hospodáriť s peniazmi. Na účet môže dostávať vreckové a rodičia majú prehľad, ako s peniazmi dieťa nakladá. BANKY.sk sa pozreli na ponuku detských účtov.

Na založenie detského účtu vo väčšine bánk stačí, ak rodič príde do pobočky banky so svojim občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa. Banky zriaďujú detské účty už od narodenia a deti ich môžu využívať až do veku 15 rokov. Výnimkou je len Slovenská sporiteľňa, detský účet zriadi deťom od 6 rokov.

K detskému účtu dieťa dostane platobnú kartu a prístup do pasívneho internet bankingu, v ktorom vidí pohyby na účte. Kvôli ochrane banka na platobnej karte nastaví denné limity na platby i výbery z bankomatu.

Nezabudnite deti poučiť o zásadách bezpečného používania platobnej karty.

Ponuka účtov pre deti

Banka Cena Vek Platobná karta a sporenie Výbery z bankomatu

Detský balík Sloník 0 / 3 eur

– zadarmo ak dieťaťu pošlete aspoň 30 € mesačne alebo mesačný zostatok je min. 1000 € 0-15 rokov – platobná karta pre deti od 6 rokov

– zvýhodnený úrok na sporení Neobmedzene z bankomatov vlastnej banky

Z iných bankomatov za poplatok 5 eur

Osobný účet pre deti 0 eur 0-15 rokov – platobná karta pre deti od 8 rokov 2 výbery z akéhokoľvek bankomatu bezplatne, každý ďalší za poplatok 1 eur

mKonto pre deti 0 eur 0-15 rokov – platobná karta pre deti od 8 rokov

– možnosť zriadiť si 4 sporiace účty 3 výbery z akéhokoľvek bankomatu bezplatne, každý ďalší za poplatok 1 eur

Detský účet 0 eur 0-15 rokov – platobná karta pre deti od 8 rokov

– zvýhodnený úrok na sporení Neobmedzene z bankomatov vlastnej banky

Z iných bankomatov za poplatok 3 eur

Detský účet pre modrú planétu 0 eur 0-15 rokov – platobná karta pre deti od 6 rokov Neobmedzene z bankomatov vlastnej banky

Z iných bankomatov za poplatok 3 eur

SPACE účet pre deti 0 eur 6-14 rokov – platobná karta pre deti od 6 rokov Neobmedzene z bankomatov vlastnej banky

Z iných bankomatov za poplatok 3 eur

Detský účet 0 eur 0-15 rokov – platobná karta pre deti od 8 rokov Neobmedzene z bankomatov vlastnej banky

Z iných bankomatov za poplatok 2 eur

Start Junior 0 eur 0-15 rokov – platobná karta pre deti od 8 rokov

– zvýhodnený úrok na sporení Neobmedzene z bankomatov vlastnej banky

Z iných bankomatov za poplatok 3,5 eur

Na deti myslí aj 365 banka, ktorá síce neponúka detský účet, ale detskú mobilnú aplikáciu Smartie, ku ktorej dieťa dostane platobnú kartu a náramok. Smartie si na svoj mobil nainštaluje aj rodič a cez apku vie dieťaťu nabiť kartu, zablokovať ju a pozrieť si históriu transakcií. Viac o Smartie sa dočítate tu.

Akciové ponuky

Aby banky prilákali najmenších klientov, ponúkajú rôzne finančné odmeny za zriadenie detského účtu. Aktuálne marketingové akcie pre deti :

mBank – ak zriadite detské mKonto do 31.10.2022 a pošlete na neho ľubovoľný vklad, mBank vám prispeje rovnakou sumou, max. 20 eur . Akcia platí pre prvých 1500 nových účtov.

VÚB – má akciu od 01.10.2022 do 31.12.2022, v ktorej môžete získať odmenu 10 eur. Splniť treba tieto podmienky:

počas trvania akcie zriadite dieťaťu (0-7 rokov) účet VÚB Junior

vaše dieťa k 30.9.2022 nemalo zriadený účet vo VÚB (čiže odmena sa týka len nových klientov)

Ak máte staršie dieťa (8-14 rokov), ktorému už zveríte platobnú kartu, môže získať odmenu až 30 eur. Odmena je rozdelená na 3 časti a splniť treba tieto podmienky:

10 eur získate za zriadenie VÚB Účtu pre Juniora

10 eur získate za nainštalovanie a aktivovanie mobilnej apky VÚB Junior na telefóne rodiča i dieťaťa

10 eur získate za zaúčtovanú prvú platbu Kartou pre mladých

Akciová ponuka platí do 31.12.2022.

