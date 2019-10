Prehľad účtov pre mladých. Aké sú podmienky na účet zdarma? I. časť

Banky ponúkajú mladým ľuďom a študentom účty za zvýhodnených podmienok. Pozrime sa, z čoho si môžu vyberať.

Pokiaľ ste študent do 28 rokov, stačí, ak zašlete banke potvrdenie o návšteve školy a účet môžete využívať bez poplatku. Pokiaľ nie ste študent, poplatok za vedenie účtu je 3 € mesačne

Mladí ľudia majú v účte zahrnuté bežné platobné operácie cez IB / SmartBanking, platobnú kartu, neobmedzený výber z bankomatov ČSOB. Za operácie na pobočke a výber z iných bankomatov si musia priplatiť.

Využívať ho môžu mladí do 26 rokov a nie je potrebné predkladať potvrdenie o návšteve školy. Čiže pre študentov aj neštudentov platí rovnaká cena za účet 1 €.

Mladí ľudia majú v účte zahrnuté bežné platobné operácie cez IB / mobilnú apku, platobnú kartu, neobmedzený výber z bankomatov OTP, jeden výber mesačne z iného bankomatu a vklad hotovosti. Za operácie na pobočke (okrem vkladu hotovosti) a za ďalšie výbery z iných bankomatov si musia priplatiť.

Vernostný program – ako mať otp READY konto zdarma

Stačí, ak mesačne raz zaplatíte kartou, alebo zostatok na vašom účte je min. 250 € a účet máte bez poplatku.

Využívať ho môžu mladí do 27 narodenín a nie je potrebné predkladať potvrdenie o návšteve školy. Čiže pre študentov aj neštudentov platí rovnaká cena za účet 1 €.

V účte sú zahrnuté bežné platobné operácie cez IB / mobilnú apku, 4 platobné karty, neobmedzený výber z bankomatov PABK , jeden výber mesačne z iného bankomatu a jeden výber z poštomatu. Za operácie na pobočke a za ďalšie výbery z iných bankomatov si mladí klienti musia priplatiť.

Vernostný program – ako mať Užitočný účet Junior zdarma

Stačí, ak si aktivujete mobilnú apku a prihlásite sa do programu Peniaze S5. (Pozn. Peniaze S5 je program v rámci ktorého môže získať zľavy za vaše nákupy zaplatené platobnou kartou)

Je určený mladým do 26 rokov. Mladí ľudia majú v účte zahrnuté bežné platobné operácie cez IB / mobilnú apku, platobnú kartu, neobmedzený výber z bankomatov Prima banky. Za operácie na pobočke a výber z iných bankomatov si musia priplatiť. Za platby kartou študenti získajú 0,05% cash back, max. do výšky 1,9 €.

Vernostný program – ako mať Študentský účet zdarma

Študenstský účet môžu získať zdarma ľudia do veku 18 rokov. Ak ste ste vo veku 18-26 rokov a váš zostatok na Študentskom účte je vyšší ako 1000 €, tiež máte účet zdarma. V termíme 1.8.-31.10.2019 Prima banka ponúka Študentský účet zdarma pre všetkých do 20 rokov.

Je určený študentom do 26 rokov. Ak máte do 20 rokov, nemusíte predkladať žiadne potvrdenia. Ak máte viac ako 20 rokov, je potrebné predložiť potvrdenie o štúdiu. Dobrá správa, stačí ho predložiť len raz a účet máte bez poplatku až do 26 rokov. Mladí ľudia majú v účte zahrnuté bežné platobné operácie cez IB / mobilnú apku, platobnú kartu, neobmedzený výber z bankomatov Tatra banky, neobmedzený výber z bankomatov Raiffeisen v zahraničí, 1 výber z bankomatu inej banky v SR. Za operácie na pobočke a ďalšie výbery z iných bankomatov si musia priplatiť.

Prehľad všetkých študentských účtov

Banky sme zoradili podľa náročnosti splniť podmienky na získanie účtu pre mladých bez poplatku.

