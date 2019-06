Prejav prezidentky Čaputovej prekvapil analytika Baránka. Bol jedným z najlepších, aké kedy počul

BRATISLAVA 15. júna (WebNoviny.sk) – Inauguračný prejav novej prezidentky SR Zuzany Čaputovej je jeden z najlepších, aké som doteraz počul. Pre agentúru SITA to uviedol politický analytik Ján Baránek.

Zdôraznila význam dôstojnosti človeka

„Jej prejav bol vyvážený a aj keď pani prezidentka kritizovala veci, ktoré bolo potrebné kritizovať, príjemne ma prekvapilo, že v ňom zdôrazňovala význam dôstojnosti človeka. Politici o tom totiž málo hovoria, ale v podstate je to to najdôležitejšie, čo človek má. Považujem to za nový prvok v prezidentskej činnosti a musím ju za to naozaj veľmi pochváliť,“ hodnotí Baránek.

Politický analytik pozitívne vníma aj to, že prezidentka trefne poukázala na fakt, že sme oveľa vitálnejší a životaschopnejší, ako si o sebe myslíme. „Často máme totiž tendenciu sami seba podceňovať a zabúdame na to, čo sa nám podarilo dosiahnuť,“ približuje Baránek.

Za veľmi dobrú poznámku zo strany prezidentky označil tú, že keď rastie priemerná mzda, tak by bolo dobré, keď by dynamicky rástol aj počet obyvateľov, ktorí budú môcť zo svojej mzdy viesť dôstojný a plnohodnotný život.

Poďakovanie v jazyku národnostných menšín

Čaputová si podľa neho splnila povinnú jazdu tým, že sa prihlásila k Európskej únii a NATO. „Spomenula aj klimatickú zmenu, čo je tiež pozitívne, hoci podľa môjho názoru my v tomto smere veľmi nemáme čo riešiť.“

Podľa Baránka je taktiež dobré, že sa pani prezidentka zmienila o tom, že svoju funkciu bude vykonávať ako službu občanom a v tejto súvislosti sa im na záver poďakovala aj v jazyku národnostných menšín.

„Celkovo nemám v tomto prejave čo skritizovať, tak, ako som rad radom kritizoval prejavy predchádzajúcich prezidentov,“ dodáva Baránek. Bude si želať, aby to, čo v sobotu pani prezidentka povedala, aj realizovala.

VIAC O TÉME: INAUGURÁCIA ZUZANY ČAPUTOVEJ