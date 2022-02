Prejavme na Valentína lásku našej planéte

Ak si svoj život bez oslavy valentínskeho sviatku neviete predstaviť, skúste to tento rok spraviť o niečo ohľaduplnejšie k prírode. Aj naša planéta si zaslúži, aby sme jej prejavili svoju náklonnosť, a to nielen počas tohto dňa.

Pri tejto príležitosti pripravila OZV ENVI – PAK zopár praktických rád, ako prežiť sviatok všetkých zamilovaných ekologickejšie a bez zbytočného odpadu.

„Z valentínskeho sviatku sa stal biznis, kedy často nakupujeme aj to, čo nepotrebujeme. Ale prejaviť náklonnosť si môžeme šetrne k našej planéte a bez darovania vecí, ktoré sa neskôr premenia na odpad. Dajme prednosť darčekom, ktoré nie sú balené do viacerých obalov a kupujme také veci, ktoré sa neskôr dajú jednoducho vytriediť,“ hovorí Katarína Kretter, riaditeľka oddelenia pre komunikáciu z OZV ENVI – PAK.

Aj Valentín môže byť ekologický. Ak neviete ako na to, inšpirujte sa našimi tipmi

Kvety

Ak staviate na klasiku a Valentína si bez kvetov neviete predstaviť, skúste to tento rok trochu inak. Namiesto rezaných kvetov siahnite po kvetine v kvetináči. Takýto kvet vydrží oveľa dlhšie a vašu lásku vám bude pripomínať po celý rok.

Ak si ale rezané kvety predsa len nemôžete odpustiť, nakúpte ich aspoň od lokálnych predajcov alebo hľadajte kvetiny s certifikátom fair-trade. Ideálne by bolo natrhať náruč lúčnych kvetov alebo si vlastné vypestovať vo svojej záhradke, čo však vo februári nie je možné.

Sladkosti

Namiesto sladkostí balených v množstve plastu, upečte koláč alebo tortu v tvare srdca. Suroviny nakúpite aj v bezobalovom obchode, kde si do vlastných nádob pribalíte sušené ovocie, oriešky či cukríky. Čokoládové pralinky nakúpite aj v rôznych malých špecializovaných obchodoch, kde vám ich bez problémov zabalia aj do vlastných obalov.

Valentínske priania

Niektorí vyjadrujú svoje emócie pomocou valentínskych prianí. Valentínok je na trhu veľa, väčšinou sú však vyrobené z papiera, ktorý je voskovaný, lepený, prípadne vyrobený z viacerých materiálov a nedá sa dobre recyklovať. Vyrobte radšej svoje vlastnoručné priania z materiálov, ktoré nájdete doma. Slová napísané zo srdca určite potešia.

Romantická večera

Veľkým zážitkom môže byť romantická večera vo dvojici. Aj tu si môžete vybrať z viacerých možností. Vezmite svojho partnera alebo partnerku do reštaurácie, ktorá varí z lokálne vypestovaných surovín, dôraz kladie na sezónnosť a pri príprave jedla neplytvá surovinami. Druhou možnosťou je pripraviť romantickú večeru doma a ingrediencie nakúpiť v bezobalovom obchode.

Sviečky

Ak sú sviečky neodmysliteľnou súčasťou vašej valentínskej oslavy, vyberajte si tie ekologickejšie. Na trhu je dnes dostupných viacero bezobalových alternatív. Dobrou voľbou budú sviečky, ktoré sú vyrobené zo sójového alebo včelieho vosku.

Namiesto darčekov darujte zážitok

Aj pri výbere vhodného darčeka rozmýšľajte ekologicky. Namiesto plyšových medvedíkov kúpte radšej darček v podobe zážitku – napríklad spoločný výlet, wellness pobyt, tanečný kurz, masáže, vstupenky do kina alebo divadla či návšteva hvezdárne. Fantázii sa medze nekladú.

Vzniknutý odpad nezabudnite správne vytriediť

Ak to ale nepôjde inak a nejaký odpad vám počas Valentína predsa len vznikne, nevyhadzujte ho hneď do zmesového odpadu, ktorého obsah končí rovno na skládke. Snažte sa všetky materiály dôkladne a správne vytriediť. A ako na to?

Živé kvety

Živé kvety a rôzne listy, prírodné ozdoby môžete skompostovať v domácich kompostéroch alebo ich vyhodiť do kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad. Pred vyhodením ich treba zbaviť rôznych stužiek, mašličiek a drôtikov. Celofán, v ktorom sú kvety balené, nie je vyrobený z plastu, ale z celulózy. Ľudia si však často mýlia celofán s plastovým obalom, preto ak sa ani vy neviete rozhodnúť, ktorý z materiálov to je, vyhoďte ho radšej do kontajnera na plasty a pracovníci na dotrieďovacích linkách ho následne správne vytriedia.

Obaly zo sladkostí

Obaly zo sladkostí bývajú balené v rôznych obaloch, väčšinou sú to obaly z plastov, papiera alebo hliníkových fólií. Niektoré obaly sa skladajú z viacvrstvových materiálov. Ak väčšinu obalu tvorí papier, vtedy ich treba vytriediť do kontajnerov na nápojové kartóny. Pri ostatných materiáloch podľa zložky, ktorá je v obale viac zastúpená. Najviac vie potrápiť obal z čokoládových dezertov a bonboniér. Papierovú krabicu treba vyhodiť do papiera, čokoládové bonbóny sú poukladané do vaničky z plastu, biela časť, ktorá oddeľuje bonbóny od vrchnej časti krabice a chráni ich, aby sa nezničili, je zvyčajne viacvrstvový materiál, ktorého väčšinu tvorí papier, preto ho odporúčame dať do triedeného zberu nápojových kartónov.

Papierové obaly z darčekov a papierové krabice, papierové obaly z potravín

Všetky papierové obaly patria do modrého kontajnera či vreca na papier, pokiaľ nie sú znečistené, mokré a mastné. Tak isto do kontajnera na papier nepatrí voskovaný papier. Všetky papierové krabice nezabudnite pred vyhodením riadne stlačiť, aby v kontajneroch zaberali čo najmenej miesta.

Plastové obaly z potravín, darčekov a kozmetiky

Všetky tieto obaly patria do žltého kontajnera alebo vreca určeného na plasty. Aj tu platí, že obaly je potrebné zošliapnuť a zmenšiť ich objem. Nesmú obsahovať hrubé zvyšky tekutín, jedla či kozmetiky.

Obaly z parfumov

Obaly z parfumov patria do triedeného zberu skla. Vrchnáčik treba oddeliť a vytriediť samostatne, väčšinou je z plastu, preto patrí do triedeného zberu plastov. Samotný flakón býva zabalený v papierovej krabičke, tú vyhodíme do kontajnerov alebo vriec na papier a niekedy je krabička zabalená ešte v plastovom obale, no a ten prirodzene putuje do triedeného zberu plastov.

Zvyšky jedla

Šupky z ovocia či zeleniny, škrupiny z vajec, vrecká z čaju a podobne patria do bioodpadu alebo sa dajú kompostovať v domácich kompostéroch. Pokazené potraviny alebo zvyšky vareného jedla či potraviny živočíšneho pôvodu treba vytriediť do kuchynského odpadu. Najlepšie je však nakupovať a variť tak, aby bolo zvyškov čo najmenej.

