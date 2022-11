Prejde zápchou, neplatí za parkovanie a ponúkne komfort mestského auta. Piaggio má riešenie do preplnených miest

Parkovacia politika, nepriaznivá dopravná situácia či preplnené parkoviská centier miest a obcí je niečo, čo trápi vodičov dlhodobo. Odpoveďou pre niektorých je jednostopové vozidlo, teda motorka či skúter, ktorého sa parkovacia politika, zápchy či obsadené parkovacie miesta prakticky netýkajú. Nie každý sa však cíti komfortne na jednostopovom motorom vozidle. Práve tu ponúka taliansky výrobca unikátnych trojkolesových skútrov Piaggio riešenie v podobe modelu MP3.

Foto: Piaggio

Piaggio je totiž vynálezcom patentovanej trojkolesovej konštrukcie a touto inováciou vodičom ponúka inteligentné riešenie ako jazdiť v meste jednoducho a bezpečne, alebo ako prekonať dlhšie vzdialenosti vo väčších metropolách. Trojkolesový skúter ponúka vďaka svojej konštrukcii vysokú dávku stability pri náklonoch a k bezpečnému prejazdu mestom i mimo neho zasa pomôže extra koleso navyše či brzdový systém s ABS a ASR (kontrola trakcie). Vďaka tejto kombinácii sa do skútra môžu vodiči skutočne oprieť bez obáv z pádu.

Foto: Piaggio

Výhodou trojkolesových skútrov je tiež fakt, že od decembra minulého roku na riadenie trojkolesového skútra akéhokoľvek objemu motora či výkonu na Slovensku stačí vodičské oprávnenie typu A1, resp. B (v prípade, že vodič má oprávnenie platné viac než 2 roky). V praxi to znamená, že každý, kto má vodičský preukaz na automobil alebo malú motorku do 125 cm3, môže šoférovať tento trojkolesový skúter, a to bez toho, aby musel riešiť obmedzenia výkonu či objemu.

Foto: Piaggio

Slovenskí šoféri si tak nemusia priplácať za vodičské oprávnenie na vyšší objem a môžu si okamžite začať užívať benefity objemnejšie motora a vyššieho výkonu. Taliansky výrobca má vo svojej ponuke modely s objemom od 300 do 530 kubických centimetrov, od 19 kW po 33 kW, čo už skutočne vystačí nielen na jazdu v meste, ale aj na dochádzanie či prekonávanie dlhších vzdialeností. Trojkolesový skúter Piaggio MP3 má zároveň množstvo funkcií známych z malých mestských vozidiel, ako napríklad 7″ TFT displej s možnosťou prepojiť skúter so smartfónom, cúvaciu kameru, USB port na nabíjanie smartfónu, LED svetlá, systém BLIS (monitor mŕtveho uhla), tempomat či nožnú brzdu. Takýto skúter pritom stojí zhruba polovicu toho, čo bežné malé mestské vozidlo. Do úvahy treba tiež vziať jeho oveľa nižšiu spotrebu paliva, ktorá činí 3,2 litra benzínu na sto kilometrov, vďaka čomu sa mobilita stáva ešte dostupnejšou.

Foto: Piaggio

Cenovka Piaggio MP3 štartuje už od 6 599 eur za verziu MP3 300 s výkonom 19 kW (25,8 k) a bohatou základnou výbavou. Viac informácií je možné nájsť na www.piaggio.sk.

