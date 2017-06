Prejedáte sa? Môže za to týchto 5 vecí

reklama:

Keď už si sadnete k jedlu, vnímate množstvo podnetov, nie len tie, ktoré idú z jedla na vašom tanieri. V skutočnosti prijímate množstvo stimulov z prostredia – to čo by ste nazvali atmosférou, náladou alebo “vibráciami” v prostredí – to všetko môže mať ozajstný dopad na množstvo jedla, ktoré zjete. Poďme si posvietiť na tie vplyvy, ktoré majú na svedomí našu pažravosť.