Prekážkarka Dalilah Muhammadová a vytrvalec Eliud Kipchoge sa stali svetovými atlétmi roka 2019

Svetovými atlétmi roka 2019 sa stali kenský vytrvalec, držiteľ najlepšieho maratónskeho času histórie i svetového rekordu Eliud Kipchoge a americká prekážkarka na 400 m Dalilah Muhammadová. Výsledky ankety slávnostne vyhlásili v sobotu v Monte Carle. Dvadsaťdeväťročná Muhammadová sa blysla v roku 2019 dvoma zlepšeniami svetového rekordu, najprv v júli na šampionáte USA v Des Moines (52,20) a potom v októbri na MS v Dauhe (52,16). Okrem zlata na 400 m prekážok si z Dauhy odviezla titul aj v štafete na 4 x 400 m.

Dalilah Muhammadová sa stala po Britke Sally Gunnellovej (1993) len druhou štvrťkárkou-prekážkarkou, ktorá získala prestížne ocenenie Svetová atlétka roka.

Tridsaťpäťročný Kipchoge ako prvý človek na svete zabehol maratón rýchlejšie ako za dve hodiny. V špeciálnom projekte s názvom „Ineos 1:59 Challenge“ dosiahol na začiatku októbra vo viedenskom Prátri skvelých 1:59:40,2 h. Za svetový rekord však tento výkon neuznajú, keďže sa nebežalo v súlade s pravidlami Svetovej atletiky (WA, predtým IAAF). Okrem toho v apríli vyhral Londýnsky maratón (už štvrtý raz, pozn.) v traťovom rekorde 2:02:37 h.

Kipchoge absolvoval 14 maratónov, 12 klasických plus dva špeciálne pokusy o prekonanie hranice 2:00:00 h (Monza 2017, Viedeň 2019). Z tucta „klasík“ vyhral jedenásťkrát, neuspel len v Berlíne 2013. Štyrikrát triumfoval v Londýne (2015, 2016, 2018, 2019), trikrát v Berlíne (2015, 2017, 2018), raz v Hamburgu (2013), Rotterdame (2014), Chicagu (2014) a na olympijských hrách v Riu de Janeiro (2016). Kipchoge je po El Guerroujovi, Bekelem a Boltovi štvrtý atlét, ktorý obhájil v ankete Svetový atlét roka prvenstvo.

Ďalšími finalistami boli u mužov majster sveta v krose a na 10 000 m (vo svetovom výkone roka 26:48,36) Joshua Cheptegei z Ugandy, americký majster sveta a líder svetových tabuliek 2019 v žrdi Sam Kendricks, svetový šampión na 100 a 4 x 100 m, víťaz Diamantovej ligy na 100 aj 200 m Noah Lyles z USA a Nór Karsten Warholm, ktorý v celom roku 2019 neprehral ani jedny preteky v hale či vonku (na 400 m prekážok zlepšil trikrát európsky rekord a zabehol druhý najlepší čas histórie 46,92).

U žien sa do elitnej päťky dostali ešte jamajská šprintérka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová (1. na 100 a 4 x 100 m na MS 2019), vytrvalkyňa Sifan Hassanová z Holandska (zlato na MS 2019 na 1500 a 10 000 m vo svetových výkonoch roka 3:51, 95 a 30:17,62, utvorila svetový rekord na 1 míľu 4:12,33), kenská víťazka Londýnskeho maratónu Brigid Kosgeiová (v Chicagu utvorila svetový rekord 2:14:04) a venezuelská trojskokanka Yulimar Rojasová (1. na MS, vyhrala všetkých 12 súťaží v tomto roku, v historických svetových tabuľkách druhá výkonom 15,41 m).

Ocenenie pre Vychádzajúce hviezdy roka 2019 získali etiópsky vytrvalec Selemon Barega a ukrajinská výškarka Jaroslava Mahučichová. Barega je vicemajster sveta z Dauhy na 5000 m a piaty v súťaži mužov na MS 2019 v krose v Aarhuse, hoci bol ešte stále junior.

Takisto je líder tohtoročných svetových juniorských tabuliek na 5000 m i 10 000 m časmi 12:53,04 a 26:49,46. Ešte len 18-ročná Mahučichová, ktorá bude juniorka aj v olympijskom roku 2020, získala na MS 2019 v Dauhe striebro vo svetovom juniorskom rekorde 204 cm a triumfovala aj na juniorských ME vo švédskom Borase.

Prehľad doterajších víťazov ankety Svetový atlét/atlétka roka:

1988 Carl Lewis (USA)/Florence Griffithová-Joynerová (USA)

1989 Roger Kingdom (USA)/Ana Fidelia Quirotová (Kuba)

1990 Steve Backley (V. Brit.)/Merlene Otteyová (Jam.)

1991 Carl Lewis (USA)/Katrin Krabbeová (Nem.)

1992 Kevin Young (USA)/Heike Henkelová (Nem.)

1993 Colin Jackson (V. Brit.)/Sally Gunnellová (V. Brit.)

1994 Noureddine Morceli (Alž.)/Jackie Joynerová-Kerseeová (USA)

1995 Jonathan Edwards (V. Brit.)/Gwen Torrenceová (USA)

1996 Michael Johnson (USA)/Svetlana Masterkovová (Rus.)

1997 Wilson Kipketer (Dán.)/Marion Jonesová (USA)

1998 Haile Gebrselassie (Et.)/Marion Jonesová (USA)

1999 Michael Johnson (USA)/Gabriela Szabová (Rum.)

2000 Jan Železný (ČR)/Marion Jonesová (USA) – neskôr jej pre doping titul odobrali

2001 Hicham El Guerrouj (Mar.)/Stacy Dragilová (USA)

2002 Hicham El Guerrouj (Mar.)/Paula Radcliffová (V. Brit.)

2003 Hicham El Guerrouj (Mar.)/Hestrie Cloeteová (JAR)

2004 Kenenisa Bekele (Et.)/Jelena Isinbajevová (Rus.)

2005 Kenenisa Bekele (Et.)/Jelena Isinbajevová (Rus.)

2006 Asafa Powell (Jam.)/Sanya Richardsová (USA)

2007 Tyson Gay (USA)/Meseret Defarová (Et.)

2008 Usain Bolt (Jam.)/Jelena Isinbajevová (Rus.)

2009 Usain Bolt (Jam.)/Sanya Richardsová (USA)

2010 David Rudisha (Keňa)/Blanka Vlašičová (Chorv.)

2011 Usain Bolt (Jam.)/Sally Pearsonová (Aus.)

2012 Usain Bolt (Jam.)/Allyson Felixová (USA)

2013 Usain Bolt (Jam.)/Shelly-Ann Fraserová-Pryceová (Jam.)

2014 Renaud Lavillenie (Fr.)/Valerie Adamsová (N. Zél.)

2015 Ashton Eaton (USA)/Genzebe Dibabová (Et.)

2016 Usain Bolt (Jam.)/Almaz Ayanová (Et.)

2017 Mutaz Baršim (Katar)/ Nafissatou Thiamová (Belg.)

2018 Eliud Kipchoge (Keňa)/Caterine Ibargüenová (Kol.)

2019 Eliud Kipchoge (Keňa)/Dalilah Muhammadová (USA)