Premiér Draghi obstál v hlasovaní o dôvere, ale ide o prázdne víťazstvo

Taliansky premiér Mario Draghi obstál v stredajšom hlasovaní o dôvere v Senáte krajiny, ale ide o prázdne víťazstvo, keďže hlasovanie bojkotovali traja z jeho kľúčových koaličných spojencov, a to populistické Hnutie piatich hviezd, konzervatívna strana Forza Italia a pravicová Liga.

Fakticky to znamená zničenie akejkoľvek perspektívy prežitia Draghiho vlády. Rýchly rozpad 17 mesiacov trvajúcej koalície by mohol podnietiť talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu k rozpusteniu parlamentu. To by otvorilo cestu ku konaniu predčasných volieb už v závere septembra.