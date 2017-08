Premiér Fico neodpovedal na otázky novinárov o koaličnej kríze

BRATISLAVA 15. augusta (WebNoviny.sk) – Premiér Robert Fico po stretnutí s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavom Lajčákom odmietol komentovať koaličnú krízu.

Na otázky, či môže premiér vylúčiť, že by Smer-SD inicioval alebo podporil predčasné voľby a či má minister školstva Peter Plavčan jeho podporu, odmietol odpovedať.

Na ďalšie otázky novinárov o koaličnej kríze odpovedal Robert Fico, že ho “mrzí, že sa v poslednom čase objavuje veľké množstvo nepravdivých a klamlivých informácií, ktorých cieľom je za každú cenu destabilizovať, objavujú sa údajné vyjadrenia, objavujú sa informácie o údajných stretnutiach, informácie o údajných tvrdeniach a podobne. Som 10. rok premiérom tohto štátu a každý premiér má svoju životnosť, každý premiér vie, že v nejakom okamihu musí ukončiť svoju misiu, nehovorím, že ju idem ukončiť zajtra, ale mám pred sebou ešte nejaký čas, ktorý chcem na niečo využiť a chcem ho využiť na to, aby táto krajina šliapala ekonomicky a sociálne, aby mala v poriadku svoje verejné financie, aby bola krajina rešpektovaná v zahraničí.”

Premiér žiadal novinárov, aby ho neťahali do svojich žabomyších vojen. “Máte pocit, že ja sa vyjadrujem k nejakým štuchancom, máte pocit, že ja sa zaoberám nejakými žabomyšími vojnami, že sa zaoberám nejakými vecami, čo publikujete, ktoré sú často nekorektne a nepravdivé? Nezaujíma ma to. Naviac zajtra zasadá vláda, budete nás mať všetkých k dispozícií, takže, prosím, majte nejakú mieru rešpektu k tomuto stretnutiu. A k tým vaším otázkam, prenesme teraz tú diskusiu tam, kam patrí na úroveň politických strán. Bude aj koaličná rada, kde budeme hovoriť o tom, čo bude ďalej, ako to má celé vyzerať.”