Premiér Fico odsúdil útok dodávkou do ľudí odchádzajúcich z mešity v Londýne

BRATISLAVA 19. júna (WebNoviny.sk) – Premiér Robert Fico odsúdil útok dodávkou do ľudí v Londýne, ktorí odchádzali z bohoslužby v mešite.

Mayovej ponúkol všetku súčinnosť

Ako uviedol v pondelok na tlačovej besede, napriek tomu, že nemáme ešte všetky informácie k dispozícii, určite išlo o úmyselný útok. Britskej premiérke Therese Mayovej ponúkol všetku súčinnosť, najmä pokiaľ ide o výmenu informácií.

“Zdá sa, ako by sme si na Slovensku neuvedomovali, aký komplikovaný je svet okolo nás,” povedal Fico a zdôraznil, že chce, aby si verejnosť na Slovensku uvedomila, že žijeme v krajine, ktorá je bezpečná a stabilná. “Nikto nemôže za nič dať žiadne záruky, ale môžeme to minimálne tvrdiť v tomto okamihu,” dodal.

Vláda venuje bezpečnosti maximálnu pozornosť

Podľa premiéra možno by sme si mali trochu viac vážiť, že ľudia na Slovensku môžu ísť večer do kina a divadla a že sa nestalo nič také, čo by ich odstrašovalo od toho, aby sa voľne prechádzali alebo si sadli do reštaurácie.

“Máme aj svoje starosti, ale sme krajina, kde ľudia môžu spokojne spávať a ak sa nám bude tak dariť, ako sa nám darí, tak dúfam, že budeme napĺňať aj sociálne predstavy, lebo sme ľudia orientovaní doľava,” uviedol Fico na tlačovej besede, kde zároveň prezentovali s ministrom financií Petrom Kažimírom novú makroekonomickú prognózu Slovenska.

Podľa slovenského premiéra nie je celkom samozrejmosť, že krajine sa darí a má výsledky. Môžete vláde vyčítať čokoľvek, ale toto je profesionálna vláda. “Vie, čo má robiť a sú za ňou aj konkrétne výsledky,” argumentoval. Fico ubezpečil, že súčasná vláda venuje bezpečnosti maximálnu pozornosť a je to téma, ktorej sa aj s bezpečnostnými zložkami denne venuje.