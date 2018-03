Online: Premiér Fico ponúkol prezidentovi Kiskovi demisiu, ale má tri podmienky

BRATISLAVA 14. marca (WebNoviny.sk) – Premiér Robert Fico je pripravený podať demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska bude akceptovať jeho podmienky. Informoval o tom premiér Robert Fico (Smer-SD) počas spoločného vyhlásenia lídrov vládnej koalície Andrejom Dankom (SNS) a Bélom Bugárom (Most-Híd).

Premiérom má byť Pellegrini

Fico ostane predsedom Smeru-SD. Podmienky sú, že prezident bude akceptovať výsledky parlamentných volie z roku 2016, bude akceptovať koaličnú zmluvu, a to, že nového premiéra navrhne najsilnejšia strana Smer-SD.

Podľa informácií agentúry SITA by novým premiérom mal byť súčasný podpredseda vlády Peter Pellegrini. Predčasné voľby teda podľa Fica nebudú, lebo by „bol chaos“. Most-Híd sa pritom v pondelok uzniesol, že buď budú predčasné voľby, alebo vystúpia z koalície.

Bugár rozhodnutie ocenil

Fico v stredu povedal, že médiá aj opozícia sa podieľajú posledné dva týždne na destabilizácií krajiny, predčasné voľby by podľa neho spôsobili chaos a nestabilitu, s čím súhlasil aj Danko.

Fico ďalej povedal, že považuje za dôležité, aby bol rešpektovaný hlas ľudí, ktorí svoj hlas odovzdali v parlamentných voľbách v marci 2016. Zároveň odmietol, že by Slovensko bola nebezpečná krajina a „čierna diera Európy“. Slovensko je v dobrej kondícií, čo je zásluhou tejto koalície, pokračoval. „Ambície jednotlivca nesmú byť dôležitejšie ako budúcnosť krajiny,“ povedal.

Béla Bugár ocenil toto rozhodnutie, môže podľa neho priniesť upokojenie situácie. „Nová vláda, nová zodpovednosť, pokračovanie v tom, čo sme začali,“ povedal Bugár. Toto je podľa neho zodpovedné. „Ako môžeme od opozície, ktorá celý týždeň tvrdí, že vláda prakticky padla, očakávať zodpovednosť,“ spýtal sa Bugár.

Textový online prenos (minúta po minúte)

reakcie na vystúpenie Roberta Fica, Andreja Danka a Bélu Bugára

20:11 Béla Bugár hovoril, že ide rokovať o predčasných voľbách, ale v stredu zradil ľudí na námestiach. V reakcii na možnú zmenu vlády uviedla líderka OĽaNO Veronika Remišová. Podľa nej je jedno, či je premiérom Robert Fico alebo nejaká jeho figúrka, keďže Fico ostáva predsedom Smeru.

Vládnu koalíciu držia pokope kšefty – nákup za miliardu na ministerstve obrany a rabovanie eurofondov. Zároveň sa ohradila voči vyjadreniam Fica, že nemôže nechať vládnuť opozíciu a preto nebudú predčasné voľby. „Fico priznal, že Slovensko je v kríze, no zároveň hádzal vinu na médiá, opozíciu. No za to, že Slovensko je v kríze, môže v prvom rade táto vládna koalícia,“ povedala Remišová.

Pokiaľ ide o predčasné voľby, Robert Fico sa podľa Remišovej vyjadril, akoby ľudia boli nesvojprávni a nevedeli si vybrať alternatívu. „Je absurdné, aby dnes tvrdil, kto a s kým bude v budúcej vláde. Takto sa k ľuďom nemôže správať. My vyzývame prezidenta, aby tieto podmienky neprijal. Najpoctivejším riešením, ak ľudia stratili dôveru, sú predčasné voľby, dať ľuďom opäť príležitosť rozhodnúť sa,“ povedala Remišová. Ako dodala, vymeniť figúrky nestačí, keďže všade, kam sa človek pozrie, sú prepojenia na Smer.

20:00 Dávať podmienky prezidentovi je drzé. Myslí si to líder hnutia Sme rodina Boris Kollár. Uviedol to po tom, čo premiér Robert Fico ohlásil, že je pripravený podať demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska bude akceptovať jeho podmienky.

„Myslím, že je to drzé, prezidentovi sa podmienky nedávajú,“ povedal. „Na vyjadrenie premiéra Slovensko dlho čakalo,“ uviedol s tým, že by to mohlo Slovensko nejakým spôsobom posunúť. „Naša strana deklarovala, že ak chceme obnoviť dôveru v štát, mali by rozhodnúť ľudia,“ podotkol a dodal, že podľa hnutia Sme rodina by boli najlepším riešením predčasné voľby.

Pozíciu Mosta-Híd, ktorý doposiaľ hovoril len o predčasných voľbách alebo o vystúpení z vládnej koalície, nechcel Kollár hodnotiť. „Prečo to urobili, to je otázka na pána Bugára,“ uviedol. Podľa neho však toto rozhodnutie strane Most-Híd nepomôže. Kollár vníma náladu v spoločnosti ako „veľmi silnú vlnu“ a podľa neho aj piatkové protesty v uliciach ukážu, čo si ľudia o politickej situácii myslia.

19:50 Poslanecký klub Most-Híd zostane podľa podpredsedu parlamentu Andreja Hrnčiara jednotný. Ako povedal pre agentúru SITA, predsedníctvo strany podľa pondelkového rozhodnutia republikovej rady posúdilo novú situáciu a súhlasilo s postupom, na ktorom sa dohodli koaliční lídri. „My to rešpektujeme,“ povedal Hrnčiar, ktorý je jedným zo štvorice poslancov, čo do poslaneckého klubu Mostu prišli v roku 2016 zo strany Sieť.

19:43 Poslanec za stranu Most-Híd Peter Kresák nevidí dôvod nevysloviť uspokojenie nad tým, že vznikne nová vláda. Ako povedal pre agentúru SITA, víta, že sa podarilo dosiahnuť dohodu, ktorá môže upokojiť situáciu, stabilizovať parlament a spoločnosť.

„My sme dosiahli takmer nemožné. Skončila štátna radkyňa Mária Trošková, tajomník Bezpečnostnej rady SR Viliam Jasaň, padol minister vnútra Robert Kaliňák, odchádza premiér Robert Fico. To by pred pár dňami nikto neveril. Tlak bol úspešný,“ vyhlásil Kresák, podľa ktorého, ak by nebol zásadný postoj Mostu, neboli by sme v súčasnosti v tejto situácii.

Kresák patril v Moste-Híd k tým politikom, ktorý okrem demisie ministra vnútra požadoval aj odchod premiéra.

19:32 Nezaradený poslanec Richard Vašečka, ktorý vstúpil do KDH, vyzýva ľudí, aby sa nenechali opiť rožkom. „Nič iné, ako koniec tejto vládnej koalície nepripadá do úvahy. Jedinú vec, ktorú od nich očakávam je, aby zabezpečili konanie predčasných volieb v termíne, keď sa na ňom budú môcť ľudia zúčastniť v čo najväčšom počte,“ povedal Vašečka dnes pre agentúru SITA. Očakáva, že z predčasných volieb vyjde oveľa lepšia vláda pre Slovensko, ktorej súčasťou bude aj KDH.

19:28 Premiér Fico podľa predsedu krajskej organizácie Smeru v Žiline Jána Podmanického ukázal svoju ľudskú veľkosť. Ako povedal pre agentúru SITA, Fico je jeden z najtalentovanejších politikov na Slovensku. „V záujme Slovenska a vlády dokázal Fico potlačiť vlastné ambície. Myslím, že dnes Fico vykročil k tomu, aby sa v budúcnosti stal prezidentom SR,“ vyhlásil Podmanický.

19:00 Lídri koaličných strán Robert Fico (Smer-SD), Béla Bugár (Most-Híd) a Andrej Danko (SNS) vystúpili so zásadným stanoviskom