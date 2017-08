Aktualizované: Premiér Fico požiadal predsedu SNS o návrh na nového ministra školstva

aktualizované 16. augusta, 11:35

BRATISLAVA 16. augusta (WebNoviny.sk) – Minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) by mal podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) skončiť vo funkcii. Ako povedal Fico na stredajšom vyhlásení počas rokovania vlády, požiadal predsedu SNS Andreja Danka, aby predložil návrh na nového ministra školstva, a to v čo najkratšom čase.

Dôvodom podľa Fica je, že udalosti, ktoré sa stali na ministerstve školstva, vyvolávajú pochybnosti v očiach verejnosti, či to vláda myslí s bojom proti netransparentnému a korupčnému správaniu vážne. “Žiadna zo strán vládnej koalície si nemôže dovoliť takto hazardovať s dôverou verejnosti,” vyhlásil Fico.

Fico nevidí dôvod na predčasné voľby

Premiér zopakoval, že napriek turbulenciám, ktorými táto vláda prechádza, koalícia Smer-SD, SNS a Most-Híd nemá alternatívu.

Slovensko podľa Fica potrebuje vládu, ktorá si bude plniť medzinárodné záväzky, ako aj Programové vyhlásenie vlády. Takisto potrebuje vládu, ktorá bude dôveryhodná v úsilí o zužovanie priestoru pre netransparentné a korupčné správanie.

Fico ďalej informoval, že spolu s predsedom Mosta-Híd Bélom Bugárom sa snažil o to, aby sa problém s Plavčanom vyriešil vnútri SNS, ich snaha však bola neúspešná. “Chcem poďakovať Plavčanovi za úprimnú snahu problém vyriešiť, no musím požiadať predsedu SNS, aby mi predložil návrh na nového ministra školstva, a to v čo najkratšom čase,” povedal Fico vo svojom vyhlásení. Ako uzavrel, nevidí dôvod na predčasné voľby.

Kauza s eurofondami trvá od júla

Kauza, ktorá sa týka podpory výskumu z eurofondov, trvá od prvej polovice júla. Výskumné univerzity a Slovenská akadémia vied najprv žiadali ministra školstva Petra Plavčana o prehodnotenie výsledkov pri hodnotení projektov v rámci výzvy na financovanie dlhodobého strategického výskumu.

Univerzity a SAV reagovali na to, že v rámci výzvy za 300 miliónov eur nedostal ani jeden projekt univerzitných vedeckých parkov a vedeckovýskumných centier výskumných univerzít a ústavov SAV finančnú podporu.

Strana SaS následne kritizovala, že príspevky na vedu a výskum rozdelili vo výzve netransparentne, v rozpore s pravidlami a podľa medializovaných informácií mohlo dôjsť aj ku korupcii.

Poslankyňa NR SR za OĽaNO Veronika Remišová upozorňovala v súvislosti s výzvou aj na konflikt záujmov. Odvolávala sa pritom na informáciu, že jeden z hodnotiteľov projektov vo výzve na podporu výskumu a vývoja sedí vo vedení inštitúcie, ktorá do súťaže prihlásila viaceré projekty.