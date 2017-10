Premiér Fico sľúbil aktivistom pravidelnú komunikáciu a milióny eur na diaľnicu D1 a D3

ŽILINA 31. októbra (WebNoviny) – Pravidelnú komunikáciu a 19 miliónov eur na diaľnicu D3 sľúbil premiér Robert Fico kysuckým a liptovským aktivistom, ktorí protestnými blokádami bojujú za dostavbu diaľnic D1 a D3. Premiér poveril štátneho tajomníka ministerstva dopravy Viktora Stromčeka, aby bol kontaktnou osobou pre aktivistov.

„Povedal som im, v ktorom okamihu chcete, zavolajte pánovi štátnemu tajomníkovi a pýtajte sa, v čom je teraz problém, čo teraz riešime, kde sa nachádzame, aby tieto informácie mohli petičné výbory posunúť smerom k ľuďom. Ja si vážim túto petíciu, lebo to je petícia, ktorá je profesionálna a odborná, je vedená primátormi, starostami a podnikateľmi, ktorí majú záujem veci riešiť a nemajú záujem z toho robiť nejakú veľkú politiku,“ povedal Robert Fico v utorok po stretnutí so zástupcami petičných výborov za dostavbu diaľnic D1 a D3, ktoré sa konalo v Žiline.

Peniaze zo štátneho rozpočtu

Premiér aktivistom zároveň sľúbil milióny eur zo štátneho rozpočtu na prípravné práce dvoch chýbajúcich úsekov diaľnice D3 medzi žilinským Brodnom a kysuckou Oščadnicou.

„Na budúci rok, aj po konzultácii s ministrom financií, môžem potvrdiť, že budú finančné prostriedky, ktoré sú nevyhnutné na dokumentáciu a povoľovacie konanie. Ide o objem 18 až 19 miliónov eur, tieto peniaze budeme potrebovať v druhom polroku 2018 a peniaze sú k dispozícii,“ dodal Fico.

Odpoveď na otvorený list

Predseda Petičného výboru za dostavbu diaľnice D3 Ľubomír Jánoška vníma stretnutie s premiérom ako odpoveď na otvorený list, ktorý predsedovi vlády zaslali v októbri. „V utorok sme sa dohodli na krokoch, ktoré musia nasledovať. My vyžadujeme striktný harmonogram, aby príprava nestála. My dnes ťažko budeme hovoriť o výstavbe diaľnice na Kysuciach, keď nemáme nič pripravené, nemáme vykúpené pozemky, nemáme projekty, prepadli nám staré stavebné povolenia. My sme dnes na bode nula a ten prísľub, že bude kontaktná osoba z ministerstva dopravy komunikovať s naším petičným výborom, kde sa budeme v mesačných intervaloch stretávať a kontrolovať harmonogramy, je povzbudzujúca, ale musím povedať, že či sme spokojní, uvidíme, až keď sa naplnia prvé predpoklady plnenia toho harmonogramu,“ povedal Jánoška.

Zbierajú podpisy na uvoľnenie dlhovej brzdy

Primátor Ružomberka a zástupca Iniciatívy stredné Slovensko, ktoré bojuje za dostavbu diaľnice D3 okolo Ružomberka Igor Čombor po stretnutí reagoval, že iniciatíva má teraz okrem protestných blokád v pláne vyzbierať niekoľko stotisíc podpisov za uvoľnenie dlhovej brzdy. „My chceme pomôcť pánovi premiérovi, ktorý nás oslovil. Iniciatíva stredné Slovensko, kde sú všetci primátori stredoslovenských miest a starostovia stoviek obcí Banskobystrického kraja, ale aj Oravy a Liptova, sa rozhodla, že bude robiť petičnú akciu za uvoľnenie dlhovej brzdy. Pretože ľudí nezaujíma dlhová brzda, ale ľudí zaujíma, či bude moderná cestná štruktúra, ktorá im umožní rozvoj ich územia, pokrok a nové pracovné príležitosti,“ povedal Čombor.

Zároveň však dodal, že aj napriek stretnutiu s premiérom budú v protestoch pokračovať. „Protesty budú pokračovať, pretože nie je inej cesty ako nenechať zaspať tento problém. A chceme docieliť aj výsledky, pretože tých sľubov sme mali už veľa a sľuby sa sľubujú, ale realita je taká, že sa nestavia,“ uzavrel Čombor.