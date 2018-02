Premiér Fico vyvrátil dohady o jeho záujme o funkciu predsedu ústavného súdu, chce vyhrať voľby

BRATISLAVA 24. februára (WebNoviny.sk) – Ak má Smer šancu vyhrať piate parlamentné voľby „je mojou povinnosťou tie opraty držať v rukách“, povedal premiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico v dnešnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) – Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko.

Fico deklaroval, že chce doviesť Smer-SD k víťazstvu v parlamentných voľbách v marci 2020. Vyvrátil tak dohady o jeho možnej kandidatúre na post predsedu Ústavného súdu SR. „Každý by ma asi najradšej už vyhnal z politiky a poslal niekde inde. My vôbec na túto tému teraz nehovoríme,“ odpovedal na otázku, či sú takéto úvahy „bluf“.

Ambícia na zostavenie štvrtej vlády

Pripomenul aj nadchádzajúce jesenné obecné voľby, ako aj voľby do Európskeho parlamentu a prezidentské voľby v roku 2019. Zopakoval, že v žiadnom prípade nebude kandidovať za prezidenta SR.

„Mám záujem so Smerom vyhrať piate parlamentné voľby v rade a zostaviť štvrtú vládu. To je moja ambícia, na ktorej pracujem,“ konštatoval Fico, ktorý chce urobiť zo Smeru-SD politickú stranu, „ktorá v histórii Slovenska bude ťažko prekonaná“. Predseda Smeru chce venovať príprave na parlamentné voľby nadchádzajúce obdobie.

Nebude čakať na vyjadrenie Kisku

Rozhodnutie sociálnych demokratov o tom, koho postavia do volieb hlavy štátu, možno očakávať v lete. „My sme vôbec nepreberali v žiadnom straníckom orgáne, že kto bude kandidovať. To by bolo správne oznámiť niekedy na prelome letných prázdnin,“ odpovedal v diskusii líder Smeru-SD na otázku, či sa v tejto súvislosti objavilo aj meno ministra kultúry Mareka Maďariča.

Smer nebude čakať na to, či prezident Andrej Kiska oznámi, či sa rozhodol kandidovať, alebo nie. „My už nemáme na čo čakať, my sme suverénna politická strana a my určite budeme hľadať kandidáta. Ja nebudem čakať na to, či sa niekto vyjadrí, alebo nevyjadrí. To je suverénne právo pána prezidenta, buď pokračovať, alebo nepokračovať, ale toto nie je rozhodujúce v našom rozmýšľaní,“ dodal k téme Fico.