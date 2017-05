Premiér Fico vyzval zahraničné firmy, aby sa vyjadrili ku korupcii na Slovensku

BRATISLAVA 22. mája (WebNoviny.sk) – Poprední zahraniční investori, ktorí podnikajú na Slovensku, by mali jasne odpovedať na otázku, či sa počas svojho pôsobenia stretli s netransparentným alebo korupčným správaním zo strany štátnej správy.

Ak nie, mali by jasne konštatovať, že sa s takýmto správaním počas svojho podnikania na Slovensku nestretli. Vyzval ich k tomu premiér SR Robert Fico, ktorý v pondelok rokoval so 14 predstaviteľmi zahraničných firiem o kvalite podnikateľského prostredia na Slovensku a o transparentnosti procesov pri realizácii investícií.

Premiér na pondelkovom brífingu podotkol, že spoločnosti, ktoré sa rozhodli investovať na Slovensku, sa musia niekedy uchádzať nielen o investičné stimuly, o ktorých rozhoduje vláda SR, ale uchádzajú sa napríklad aj o spoluprácu so samosprávami či už na úrovni miest alebo obcí.

Požiadal investorov o vyjadrenie

“Obrátil som sa na predstaviteľov týchto zahraničných investorov a požiadal som ich o vyjadrenie, či sa niekedy stretli s akýmkoľvek správaním, ktoré by mohli zaradiť do kategórie korupčných alebo netransparentných správaní sa. Ani jeden z predstaviteľov zahraničných investorov ma neinformoval o tom, že by niekedy došlo k takejto situácii,” povedal Fico. Dodal, že od firiem očakáva, aby záujem vytvárať transparentné prostredie na Slovensku prejavili formou deklarácie o spolupráci s vládou SR.

“Zajtra zašlem predstaviteľom investorov, ktorí sa dnes zúčastnili na rokovaní nielen záznam z dnešného rokovania, ale hlavne im ponúknem aj formu, v rámci ktorej sa budú môcť vyjadriť k základnej otázke transparentnosti alebo netransparentnosti,” uviedol v pondelok Fico.

Okrem transparentnosti v procesoch štátnej správy vládni predstavitelia rokovali so zástupcami zahraničných firiem o potrebe zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú silu. “Zhodli sme sa, že sme v situácii, kedy pred nami stojí potreba získať možno 40 až 50 tisíc kvalifikovaných ľudí, ktorí chýbajú na trhu práce a kvôli ktorým vzniká tlak firiem na vládu SR, aby povolila dovoz zahraničných pracovníkov na Slovensko. Chceme sa spoločne sústrediť na tému duálneho vzdelávania, mobility pracovnej sily, pretože tá je dnes na Slovensku veľmi nízka, ale aj témy, ktoré sa týkajú bývania zamestnancov, prípadne nových foriem zamestnávania ľudí,” skonštatoval premiér.

Slovensko je veľmi atraktívne

Ďalšou témou stretnutia bola podpora vedy a výskumu. Slovensko je podľa Fica krajina, ktorá je veľmi atraktívna z pohľadu investícií. Ak má vláda týmto firmám ponúkať rôzne formy podpory, očakáva od nich, že budú prichádzať s návrhmi ako pri svojich investíciách podporia vedu a výskum. “Kým teraz za jedno euro investované do vedy a výskumu si firmy môžu odpočítať z daní 1,25 eura, od 1. januára 2018 sa tento super odpočet zvýši na dve eurá,” oznámil Fico.

Predstavitelia vlády SR spolu s investormi rokovali aj o možnostiach ako zapojiť čo najviac slovenských firiem do ich reťazcov subdodávateľov. “Chceme so zahraničnými investormi vytvoriť systém, ktorý bude garantovať, že čo najväčší podiel subdodávateľov bude predovšetkým pochádzať zo Slovenska,”povedal premiér.

Vláda chce do diskusie o zlepšovaní podnikateľského prostredia na Slovensku prizvať aj predstaviteľov slovenských podnikateľských a zamestnávateľských zväzov. Spoločné rokovania budú prebiehať v rámci platformy Rady solidarity a rozvoja, ktorá slúži pre diskusiu medzi zástupcami vlády s predstaviteľmi odborných inštitúcií.