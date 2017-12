Premiér Fico zle zvláda prepad preferencií a vnútorný rozpad strany, vyhlásil prezident Kiska

Vstup do galérie TU!

BRATISLAVA 8. decembra (WebNoviny.sk) – Prezidentovi Andrejovi Kiskovi je ľúto premiéra Roberta Fica, ktorý prežíva ťažké časy.

„Vidieť, že zle zvláda prepad preferencií, ako aj vnútorný rozpad strany Smer,“ uvádza sa to v reakcii prezidenta na piatkové slová premiéra Fica. Reakciu médiám poskytol hovorca prezidenta Roman Krpelan.

Odmieta politický obchod s premiérom

Zároveň pripomenul, že prezident v stredu vyhlásil, že svoje rozhodnutie o ústavnom súde oznámi na budúci týždeň, a to, samozrejme, platí. Ďalej Krpelan pripomenul, že prezident v minulosti odmietol politický obchod s premiérom, keď mu navrhol, že za vymenovanie jedného kandidáta mu Národná rada SR zvolí nových kandidátov.

„Prezident nebude s premiérom robiť žiadne politické obchody ani dnes. Ak chce predseda vlády pomôcť riešiť situáciu, mal by už konečne využiť svoje kompetencie a navrhnúť parlamentu sprísniť výber ústavných sudcov tak, ako to jeho vláda sľúbila v programovom vyhlásení,“ uvádza sa v reakcii.

Nebudú iniciovať žalobu

Premiér Robert Fico v piatok oznámil, že vládna strana Smer-SD nebude iniciovať žiadnu žalobu na prezidenta Andreja Kisku. Očakáva však, že Kiska bude veľmi rýchlo konať a vymenuje troch nových sudcov Ústavného súdu SR.

Po rozhodnutí ÚS SR, ktoré sa týka všetkých siedmich kandidátov, ktorých NR SR legitímne zvolila a Kiska z nich odmietol vymenovať troch sudcov, Fico povedal, že Kiska má povinnosť dodržiavať riadny chod orgánov.

„Prezident hrubo ignoroval prvé rozhodnutia ÚS SR, ktoré tu boli už dávno. Aby som nevyvolával pochybnosti, nepoznám jednoznačnejšie rozhodnutie, ako vydal ÚS SR. Pán Kiska musí len vybrať troch kandidátov a je mi veľmi ľúto, že sa mu to nepáči. Sú to legálne zvolení kandidáti a prezident musí konať,“ povedal Fico. „

Pán prezident rád hovorí o mafiánskom štáte, keď sa mu to hodí,“ dodal Fico. A vyhlásil, že Smer-SD nebude iniciovať žiadnu žalobu, len očakáva, že prezident bude konať veľmi rýchlo a nebude porušovať Ústavu SR. Dodal, že nevidí dôvod, prečo by ústavných sudcov nemohol Kiska vymenovať do Vianoc.

Porušil ústavné práva sudcov

Prezident Andrej Kiska nevymenovaním chýbajúcich sudcov z kandidátov zvolených Národnou radou SR porušil ich ústavné práva. Rozhodol o tom tento týždeň prvý senát Ústavného súdu (ÚS) SR. Zároveň zrušil rozhodnutia prezidenta o nevymenovaní a vrátil prezidentovi vec na ďalšie konanie.

Prikazuje prezidentovi, aby vo veci znova konal a z navrhnutých kandidátov vymenoval troch nových sudcov ústavného súdu.

Ústavný súd posudzoval, či prezident Andrej Kiska svojím postupom, teda nevymenovaním kandidátov za sudcov ÚS, porušil ústavné právo kandidátov Jána Bernáta, Miroslava Duriša, Evy Fulcovej, Juraja Sopoligu a Jany Laššákovej.

Pätica kandidátov v sťažnosti namietala, že prezident svojím postupom porušil ich základné práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok a žiadali, aby ÚS rozhodol.