Premiér Heger odsúdil mínometné útoky na civilistov na východe Ukrajiny

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) odsúdil akékoľvek útoky na civilné obyvateľstvo na Ukrajine. Reagoval tak na štvrtkový mínometný útok, ktorého sa podľa ukrajinského ministerstva obrany mali na východe Ukrajiny v meste Stanica Luhanska dopustiť proruskí separatisti.

Vzájomná jednota a koordinácia

Terčom útoku sa stala miestna škôlka, v ktorej sa v čase útoku nachádzali deti. Niektoré z nich utrpeli zranenia.

„Chceme urobiť všetko pre to, aby sa niečo také už neopakovalo. Ani v najbližších dňoch a vôbec,“ povedal premiér.

Vyhlásil, že predstavitelia Európskej únie (EÚ), ktorí sa stretli na neformálnom stretnutí pred summitom EÚ a Africkej únie už potvrdili svoju vzájomnú jednotu a koordináciu v prípade akejkoľvek neželanej aktivity Ruskej federácie.

Je dôležité vyslať signál

Zdôraznil, že je dobré, že sa vzhľadom na napätú situáciu dokázali európski lídri stretnúť a venovať svoju pozornosť aj dianiu na rusko-ukrajinskej hranici.

„Je dôležité vyslať signál, že sme v téme Ukrajiny jednotní. Zhodli sme sa na tom, že je potrebné investovať enormné úsilie do diplomatických rozhovorov a do deeskalácie. V tom nesmieme poľaviť,“ skonštatoval Heger.

Upriamil pozornosť aj na to, že Kyjevu je potrebné pomôcť aj z ekonomického hľadiska. EÚ už schválila pomoc Ukrajine vo výške 1,2 miliardy eur. Ak to podľa Hegera nebude stačiť, mali by sa na to vyčleniť ďalšie finančné prostriedky. „EÚ má zdroje na to, aby Ukrajine pomohla. Je pre nás totiž dôležitým susedom a partnerom,“ uzavrel premiér.

SR sa na pomoci Ukrajine podieľa poskytnutím dvojice odmínovacích zariadení a zdravotníckeho materiálu v hodnote 1,7 milióna eur. O tento druh pomoci požiadali ukrajinskí predstavitelia a v stredu 16. januára bola na zasadnutí vlády schválená.