Premiér Johnson má len pár dní na to, aby predložil Európskej únii svoje plány pre brexit

Britský premiér Boris Johnson má 12 dní na to, aby predostrel svoje plány pre brexit Európskej únii (EÚ). Oznámil to fínsky premiér Antti Rinne. Ako povedal, spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom sa zhodli na tom, že Londýn musí návrhy predložiť písomne do konca septembra.

Dodal, že ak sa tak nestane, „bude po všetkom„. Fínsko v súčasnosti drží rotujúce predsedníctvo Rady EÚ. Nemenovaný zdroj z Downing Street v tejto súvislosti uviedol: „Budeme pokračovať v rokovaniach a predložíme návrhy vo vhodnom čase„.

Britská vláda tvrdí, že rokovania s EÚ pokročili, odkedy Johnson v júli zasadol do premiérskeho kresla. Johnson si myslí, že dohodu bude možné dosiahnuť na kľúčovom summite európskych lídrov 17. októbra.

Trvá však na tom, že k brexitu dôjde 31. októbra, a to buď s dohodou, alebo bez nej. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, ktorý sa s britským premiérom stretol v pondelok, poznamenal, že brexit bez dohody „môže byť voľbou Veľkej Británie, nikdy však nebude našou„.