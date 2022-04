Premiér Johnson odmietol tvrdenie, že Západ vedie zástupný konflikt s Ruskom

Britský premiér Boris Johnson povedal, že Spojené kráľovstvo nechce, aby vojna eskalovala za hranice Ukrajiny. Zároveň odmietol obvinenie Moskvy, že Západ vedie zástupný konflikt s Ruskom. Ukrajinci sú napadnutí z ruského územia a majú právo chrániť a brániť sa útokmi v Rusku, povedal Johnson v Talk TV.

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov obvinil NATO z toho, že svojou podporou Ukrajine „prilieva olej do ohňa“ a tiež povedal, že by sa nemala podceňovať hrozba tretej svetovej vojny. Rusko konkrétne spomenulo Spojené kráľovstvo, ktoré skritizovalo po tom, čo jeden z vládnych politikov povedal, že je legitímne, keď Ukrajina útočí na skladiská paliva v Rusku Britániou darovanými zbraňami.

„Je veľmi, veľmi dôležité, aby sme neprijali spôsob, ktorým sa Rusi snažia rámcovať, to čo sa deje na Ukrajine,“ povedal Johnson s tým, že sa to snažia prezentovať ako konflikt Ruska a Západu, ale tak to nie je.