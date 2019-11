Premiér Johnson predstavil volebný program konzervatívcov, prisľúbil uskutočniť brexit

Britský premiér Boris Johnson využil v nedeľu predstavenie volebného programu svojej Konzervatívnej strany na to, aby znovu zdôraznil, že len jeho strana dokáže naplniť brexitový proces. “Na rozdiel od ktorejkoľvek inej strany zúčastňujúcej sa na týchto voľbách, my brexit naplníme,“ povedal svojim stúpencom mávajúc vytlačeným programom.

Oddialenie brexitu

Johnson tiež vyhlásil, že konkurenčné strany – Liberálni demokrati a labouristi – by iba oddialili brexit a nakoniec zradili vôľu voličov vyjadrenú v referende v roku 2016.

On, naopak, prisľúbil, že bude výsledky ľudového hlasovania rešpektovať. Za odchod z Európskej únie (EÚ) sa v ňom vyslovilo 52 percent Britov, proti bolo 48 percent.

Nové referendum

Súčasťou programu je aj záväzok vrátiť sprievodný zákon k brexitovej dohode do parlamentu na schválenie ešte pred Vianocami. To by bolo zaručené, pokiaľ by konzervatívci získali vo voľbách väčšinu. Labouristická strana sľubuje vyrokovanie novej dohody s EÚ a uskutočnenie nového referenda. Liberálni demokrati chcú úplné zrušenie brexitu.

Predčasné parlamentné voľby sa v Británii uskutočnia 12. decembra, pričom sa bude bojovať o všetkých 650 kresiel dolnej komory parlamentu.