Premiér Matovič dohodol pre Slovensko dva milióny dávok Sputnika V, dohodu označil za malý zázrak (video)

Premiér Igor Matovič dohodol pre Slovensko dva milióny dávok ruskej vakcíny Sputnik V do júna tohto roka. Povedal to na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že rokovaním s ruským ministrom hospodárstva strávil hodiny. Dohodu označil za „malý zázrak“. Celá vláda o tom podľa neho vedela, ministri o tom boli informovaní v pondelok 15. februára na koaličnej rade.

Ruskou vakcínou by po jej plnej dodávke mohol byť podľa Matoviča zaočkovaný každý štvrtý Slovák, ktorý na tlačovej konferencii predstavil prieskum verejnej mienky. Z prieskumu agentúry AKO vyplýva, že ak by do výberu vakcín pribudla ruská vakcína, zaočkovalo by sa o 8,3 % populácie viac.

Očkovať by sa teda dalo o 300-tisíc ľudí viac iba preto, že by mali k dispozícii vakcínu Sputnik V. „To je nám naozaj jedno, či sa na Slovensku zaočkuje 300-tisíc ľudí navyše?“ pýta sa premiér. Strana Za ľudí sa podľa neho rozhodla robiť pokusy na ľuďoch, či prežijú bez vakcíny.