Premiér Matovič zvoláva bezpečnostnú radu, situácia je vážna

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) zvolá na utorok 20. októbra Bezpečnostnú radu SR. Informuje o tom vo svojom profile na sociálnej sieti. Situácia je podľa neho vážna. „Stojíme pred kľúčovým bojom, ktorý musíme nielen zvládnuť, ale aj vyhrať,“ uviedol.

Zvolanie bezpečnostnej rady v súvislosti so zámerom vlády na celoplošné testovanie navrhla prezidentka Zuzana Čaputová. Uviedla to vo svojom profile na sociálnej sieti.

„Bude ma zaujímať nielen prepracovanosť konceptu, ale aj stav príprav na plošné testovanie. Najmä to, či je takéto testovanie realizovateľné bez negatívneho dopadu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom, keďže si plošné testovanie vyžiada nemalý počet zdravotníkov,” píše prezidentka na sociálnej sieti. Dôležité sú podľa nej aj analýzy, či je takúto operáciu možné zrealizovať bez rizika nákazy na testovacích miestach. „Môjmu názoru musí predchádzať poznanie,“ podotkla Čaputová.

Vláda na mimoriadnom rokovaní v nedeľu 18. októbra schválila návrh na celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na koronavírus. Hlavná časť testovania sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra. Pilotné testovanie bude 23. až 25. októbra v okresoch Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov. Testovať sa bude antigénovými testami, štát ich objednal približne 13 miliónov. Zámer celoplošného testovania oznámil verejnosti v sobotu 17. októbra predseda vlády. Prezidentka v reakcii na to uviedla, že o tomto pláne nebola vopred informovaná.