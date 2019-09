Premiér Pellegrini bude v Bruseli rokovať s von der Leyen, témou aj budúcnosť Európskej únie

Budúcnosť Európskej únie a fungovanie novej Európskej komisie budú hlavné témy rokovania premiéra Petra Pellegriniho a novej predsedníčky Komisie Ursuly von der Leyen.

Komisia sa ujme mandátu do novembra

Pellegrini s ňou bude o týchto témach rokovať v stredu v Bruseli. Venovať by sa mali aj tomu, aké oblasti považuje Slovensko v európskej politike za podstatné a čo od novej Komisie očakáva.

Nová Európska komisia by sa mala ujať mandátu od novembra, Slovensko v nej bude zastupovať terajší eurokomisár Maroš Šefčovič. To, aké portfólio v novej komisii dostane, ešte nie je známe. Očakáva sa však, že by sa mal venovať silným ekonomickým alebo priemyselným témam.

Popoludňajšie rokovanie vlády

Európsky parlament odobril Ursulu von der Leyen ako šéfku Komisie v júli. Témy, ktorým sa budú jednotliví komisári počas svojho päťročného mandátu venovať, chce von der Leyen oznámiť v najbližšom čase.

Slovensko po štvrtý raz nominovalo Maroša Šefčoviča, ktorý v Komisii Jeana-Clauda Junckera zastával post podpredsedu pre Energetickú úniu. Von der Leyen chce, aby polovicu jej kabinetu tvorili ženy.

Zatiaľ jediná krajina, ktorá svojho zástupcu nenominovala, je Taliansko, kde sa v týchto dňoch tvorí nová vláda. Česko opäť nominovalo komisárku pre spravodlivosť a rodovú rovnosť Věru Jourovú, o nej sa hovorí ako o možnej podpredsedníčke Komisie. O túto funkciu má však naďalej záujem aj Slovensko.

Pellegrini bude s Ursulou von der Leyen rokovať dopoludnia. Na Slovensko sa vráti popoludní, čaká ho ešte rokovanie vlády SR.