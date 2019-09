Premiér Pellegrini je podľa Kisku len bábkou, Fico vládne zo Súmračnej

Odchod Moniky Jankovskej z funkcie štátnej tajomníčky a strata poslaneckého mandátu Milana Mazureka prišli podľa lídra strany Za ľudí Andreja Kisku neskoro. Povedal to na utorňajšej tlačovej besede.

„Prišlo to neskoro, to že v parlamente sedia ľudia, ktorí šíria nenávisť voči občanom inej farby pleti a iného náboženstva, to vieme. Do dnešného dňa sa s nimi nič nestalo. Konečne jeden z nich v parlamente nebude. Otázka je, prečo to trvá tak dlho?“ uviedol Kiska.

Najvyšší súd SR v utorok potvrdil vinu poslanca Národnej rady SR Milana Mazureka v kauze jeho výrokov na adresu Rómov. Zároveň mu zvýšil peňažný trest z 5 000 eur na 10 000 eur. Ak by pokutu nezaplatil, náhradným trestom je šesť mesiacov väzenia. Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je právoplatné.

Kiska spomenul výrok Fica

Zároveň sa Kiska pýta, prečo Jankovská tak dlho pôsobila na ministerstve spravodlivosti, keď si písala s osobou, „ktorá vyzerá, že je zapojená do úkladnej vraždy“.

Kiska v tejto súvislosti spomenul výrok predsedu Smeru-SD Roberta Fica, ktorý v Prezidentskom paláci Kiskovi ako prezidentovi SR povedal, že „ja budem vládnuť naďalej“. Podľa Kisku Fico vládne zo Súmračnej . „Toto sa napĺňa. Premiér Peter Pellegrini je len bábkou, niekto iný krajine vládne. A to, že Monika Jankovská zostáva sudkyňou, je klincom do rakvy nášmu súdnictvu,“ uzavrel.

Odborníčka na oblasť justície strany Za ľudí Mária Kolíková uviedla, že je zlé, že Jankovská odstúpila až dnes. Informácia, že chce byť sudkyňou, je podľa Kolíkovej nedobrá. Preto by sa mali zaviesť pravidlá, podľa ktorých by nemalo byť tak jednoduché prejsť z politickej funkcie do justície.

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu Pellegriniho

Strana Za ľudí napriek utorňajším udalostiam vníma mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu premiéra za potrebnú. Poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová, ktorá je v strane Za ľudí, podľa Kisku bude hlasovať proti dôvere súčasnej vláde.

Podľa Remišovej štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti ako druhá najvyššie postavená osoba v rezorte bezprecedentným spôsobom zaútočila na nezávislých vyšetrovateľov a prokurátorov a ich prácu označila za „svinstvo“.

„Považujem za neprijateľné, aby vysokopostavená nominantka vládnej koalície a sudkyňa krajského súdu takýmto spôsobom zasahovala do práce orgánov činných v trestnom konaní. Slovenské súdnictvo už dnes nemá u občanov dobré meno a je dôležité, aby sa dokázalo očistiť od všetkých sudcov zapojených do korupčných schém alebo ovplyvňovania súdnych rozhodnutí v prospech organizovaného zločinu. Iba tak môže riadne zabezpečiť svoju funkciu v spoločnosti. Návrat Jankovskej do funkcie sudkyne krajského súdu, ktorý rozhoduje o tých najvážnejších prípadoch, považujem za ohrozenie systému spravodlivosti na Slovensku,“ napísala Remišová na Facebooku.

