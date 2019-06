Premiér Pellegrini odcestuje na návštevu Ruska, mal by sa stretnúť aj s prezidentom Putinom

BRATISLAVA 4. júna (WebNoviny.sk) – Premiér Peter Pellegrini v utorok popoludní odcestuje na pracovnú cestu do Ruska. Sprevádzať ho budú ministri hospodárstva Peter Žiga a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Pellegriniho prijme ruský premiér Dmitrij Medvedev, ale stretne sa aj s ruským prezidentom Vladimírom Putinom.

Medzi hlavné témy rokovaní bude patriť energetika a hospodárska výmena medzi krajinami. Krajiny podpíšu memorandum o spolupráci v oblasti využitia jadrovej energetiky pre mierové účely. Zmluvu o spolupráci podpíšu aj Slovenské elektrárne a spoločnosť TVEL.

Návrh zákona o okupácii Československa

Pellegrini už avizoval, že sa chce pýtať aj na návrh zákona, ktorý sa týka výhod pre vojnových veteránov – vojakov, ktorí sa podieľali na invázii v auguste 1968 a následnej okupácii Československa.

„Náš hodnotový a ekonomický priestor je Európska únia a bezpečnostný Severoatlantická aliancia. To však nebráni v ekonomickej rovine rozvíjať spoluprácu, ktorá má pre obe krajiny význam. Mali by sme na úrovni predsedov vlád zhodnotiť súčasný stav bilaterálnej relácie, prediskutovať aktuálne otázky v oblasti hospodárstva, energetiky, obchodu a investícií. Našou ambíciou je udržať pozitívny trend obchodno-ekonomického obratu a nájsť ďalšie možnosti na rozvoj spolupráce,“ uviedol pred cestou do Moskvy a Petrohradu Pellegrini pre agentúru SITA.

Plynovod Nord Stream 2

Podľa premiéra budú v rozhovoroch s Putinom aj Medvedevom dominovať témy dobudovania plynovodu Nord Stream 2, dodávky plynu či paliva pre naše jadrové elektrárne. Slovensko je proti výstavbe plynovodu Nord Stream 2.

Rúry totiž pôjdu z Ruska popod Baltské more priamo do Nemecka, Slovensko aj Ukrajina by tak prišli o poplatky za tranzit plynu. Spolu s Lajčákom chcú cestu využiť aj na diskusiu o zahraničnopolitických témach, vrátane predsedníctva Slovenska v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

V rokoch 2013 až 2016 sa vzájomný obchod medzi Slovenskom a Ruskom prepadol o viac ako 50 percent. V roku 2017 sa situácia začala meniť a obnovil sa rast vzájomného obchodu.

„Minulý rok dosiahol obrat zahraničného obchodu medzi Slovenskom a Ruskom 5,571 miliardy eur, čo je pokračovanie rastu podobne ako v roku 2017 o 14 percent. Údaje za prvé dva mesiace tohto roka poukazujú na podobný trend v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca ministerstva hospodárstva Maroš Stano.

Na zvýšení obchodného obratu sa podľa neho podstatnou časťou podieľa nárast ruského importu. Z hľadiska štruktúry exportu Slovenska do Ruska dominujú automobily, ďalej sú to spaľovacie a piestové motory, kotle, čerpadlá, kompresory a rôzne elektrotechnické výrobky. Vlani narástol aj počet ruských turistov.

Agenda udržateľného rozvoja

Vo štvrtok odletí Pellegrini z Moskvy do Petrohradu, kde sa stretne s Putinom. V piatok sa tam zúčastní na ekonomickom fóre. Témou panelu, na ktorom s Putinom a ďalšími lídrami vystúpi, bude formovanie agendy udržateľného rozvoja. Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum (SPIEF) organizujú od roku 1997. Slúži ako platforma na diskusiu o aktuálnych otázkach globálneho charakteru.

Najčastejšie diskutované témy v rámci podujatia sú energetika, medzinárodná ekonomická spolupráca, investície, ekológia, inovácie, globalizácia, konkurencieschopnosť, modernizácia a technológie, integračné procesy. Vlani na ňom vystúpil francúzsky prezident Emmanuel Macron či japonský premiér Šinzó Abe.

Premiér Peter Pellegrini ide na prvú návštevu Ruska. Na úrovni premiérov Moskvu naposledy navštívil Robert Fico v auguste 2016. V Kremli ho prijal prezident Putin. Po rokovaní s Putinom Fico informoval, že Slovensko nevie ovplyvniť rozhodnutia Nemecka a Ruska v prípade plynovodu Nord Stream 2. Tvrdil ale, že preprava plynu cez Slovensko ostane zachovaná.

Na rokovaní o plynovode sa vtedy zúčastnil aj šéf Gazpromu Aleksej Miller a spolumajiteľ Eustreamu Daniel Křetinský. Plynové potrubie, ktoré ide cez Slovensko, má kapacitu takmer 100 miliárd metrov kubických, momentálne cezeň ide približne 60 miliárd ročne. Ak by prestal plyn cez Slovensko tiecť, prídeme o stovky miliónov eur.