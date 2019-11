Premiér Pellegrini opäť ohlásil reformu súdnictva, vyjadril sa aj k schváleniu obrannej stratégie

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) znovu ohlásil reformu súdnictva. V sobotnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) – Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko uviedol, že zmeny pôjdu do parlamentu ako vládny návrh v skrátenom legislatívnom konaní. Reformy ohlasoval premiér už v druhej polovici októbra po tom, čo sa na internete objavil zvukový záznam kauzy Gorila. Nakoniec sa však koalícii na nich nepodarilo dohodnúť. Obsah navrhovaných zmien zatiaľ nie je známy.

Nič sa nezametá pod koberec

Pellegrini v diskusii pripustil, že sny novembra 1989 sa naplnili čiastočne práve v oblasti justície. V časti sna o tom, že spravodlivosť platí pre všetkých, je podľa premiéra čo robiť. Vyhlásil, že nič z toho, čo v prepojení politiky, súdov a prokuratúry na organizovaný zločin vyplávalo na povrch, „nezametáme pod koberec, nad nikým nedržíme ochrannú ruku, bez ohľadu na to, odkiaľ je a každý je poctivo vyšetrený, bude vyšetrený a v prípade, že sa dopustil niečoho trestného aj spravodlivo odsúdený“.

Premiér víta, že vychádzajú na povrch veci, ale pripomína, že ide o prípady z minulosti. Podľa neho sa očisťuje postupne súdnictvo aj prokuratúra. Avizoval ďalšie opatrenia. Uviedol, že reforma súdnictva „pôjde teraz ako vládny návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní, aby sme to mohli schváliť počas jednej nasledujúcej schôdze národnej rady“. Začiatok najbližšej schôdze Národnej rady SR je na programe 26. novembra.

Podľa premiéra sa naopak naplnila časť snov z Novembra 1989 o priblížení sa ku kvalite života na Západe. Slovensko urobilo skok v ekonomike, ale aj v sociálnych opatreniach. Platy a nezamestnanosť nie sú aktuálnou témou politických diskusií.

Schválenie obrannej stratégie

K téme Bezpečnostná a Obranná stratégia SR dodal, že vládou prešla, je pre neho ako predsedu vlády je záväzná a vláda sa ňou riadi. Rešpektuje, že parlament si o nej neželal rokovať. Má na to podľa premiéra právo.

„Kým nebude definitívne aj v parlamente schválená aj naša obranná stratégia, aby sme mali všetci definitívne potvrdené, akým smerom sa majú uberať naše ozbrojené sily, no tak dovtedy, samozrejme, nemôžme ani robiť nejaké veľké zásadné rozhodnutia dovyzbrojovania našej armády. Tak sa aj ja správam,“ povedal v diskusii. Či sa to stihne do volieb, nie je podľa Pellegriniho kľúčové.

Dodal, že bezpečnostnou stratégiou sa vláda riadi. Schválenie oboch stratégií brzdila SNS, ktorá riadi aj ministerstvo obrany. Podpredseda SNS Jaroslav Paška označil schválenie týchto dokumentov v parlamente uplynulý týždeň za nepravdepodobné.

Lex Haščák by sa mohol rozšíriť

Lex Haščák, ktorý navrhla koalícia opozičných strán Progresívne Slovensko a Spolu v snahe obmedziť silné finančné skupiny v zdravotníctve, ale aj v médiách, by sa podľa premiéra mohol rozšíriť aj na inú firmu, ktorú však nechcel menovať. Najskôr sa podľa neho treba oboznámiť s detailmi návrhu.

„Tiež sa musíme pozrieť, či je normálne, aby jedna veľká úspešná slovenská firma mohla v jeden moment financovať nejakú neziskovú organizáciu alebo viacero, oficiálne podporovať a sponzorovať konkrétnu politickú stranu, oficiálne sponzorovať, dotovať a dávať dary konkrétnemu denníku v tomto štáte. A tak, asi by bolo treba aj takýto lex pripraviť,“ povedal v diskusii premiér, podľa ktorého ani toto nie je úplne v poriadku.

Ak podľa neho niekto chce „otvoriť túto Pandorinu skrinku, tak ju otvorme, ale potom opäť – padni komu padni a postihnime všetky oblasti, nielen zdravotníctvo“.