Premiér Pellegrini podpísal historicky najvyššie zvýšenie platov verejnej a štátnej správy

BRATISLAVA 28. júna (WebNoviny.sk) – Premiér Peter Pellegrini, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová a predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora vo štvrtok podpísali spoločné vyhlásenie ku kolektívnym zmluvám v štátnej a verejnej službe na roky 2019 a 2020.

Historicky najvyššie zvyšovanie

„Dohodli sme sa, že všetci zamestnanci v štátnej a verejnej službe si prilepšia od 1. januára 2019 na svojich základných platoch o 10 percent a v roku 2020 si polepšia o ďalších 10 percent., čo je nárast platov, ktorý nemôžeme nájsť nikde v histórii za posledné roky,“ povedal po podpísaní spoločného vyhlásenia premiér Pellegrini. Podľa neho sa tak platy zvýšia štátnym úradníkom, pracovníkom na mestských úradoch, kuchárkam, školníkom, učiteľom, vojakom, policajtom či zdravotným sestrám.

Podľa Pellegriniho by štát nemal len vytvárať tlak na súkromnú sféru, aby dávala vyššie platy svojim zamestnancom, ale aj samotný štát by mal lepšie platiť štátnych a verejných zamestnancov. Vláda tiež podľa neho „konečne po dlhých rokoch“ od budúceho roka zmení dlhodobo kritizované tabuľkové platy vo verejnej sfére, ktoré v najnižších stupňoch nedosahovali ani úroveň minimálnej mzdy v súkromnom sektore. „Vytváralo to nie dobré prostredie pri tvorbe platov a doplatkov k minimálnej mzde,“ povedal.

Predseda vlády zároveň upozornil na to, že samotné kolektívne zmluvy na roky 2019 a 2020 zúčastnené strany formálne podpíšu až na jeseň tohto roka. Viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová upozornila na to, že tohtoročné výsledky kolektívneho vyjednávania sú v troch smeroch unikátne „Prvým momentom je historicky najvyššie zvyšovanie platov verejnej a štátnej správy na Slovensku,“ uviedla.

Dohoda na dva roky

Druhým unikátnym momentom je podľa nej to, že dohoda o zvyšovaní platov sa uzatvorí na dva roky. „Po dlhých rokoch nespravodlivého odmeňovania a nastavenia tarifných tabuliek a platov zamestnancov verejnej správy sme dohodli nápravu tohto systému,“ povedala o treťom jedinečnom momente kolektívneho vyjednávania v tomto roku. Tarifné tabuľky na rok 2019 sa budú podľa nej začínať minimálnou mzdou na Slovensku.

Štát a samosprávy ešte minulý týždeň v stredu uzavreli s Konfederáciou odborových zväzov (KOZ) SR rokovanie o kolektívnej zmluve pre pracovníkov v štátnej a verejnej službe na rok 2019 a aj na rok 2020. „Umožní nám to zmena zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorú navrhol poslanec Erik Tomáš a očakávame, že Národná rada SR ju schváli v septembri tohto roka. Na základe tejto zmeny bude možné, aby sme aj štát, samospráva a Konfederácia odborových zväzov uzatvárali tieto kolektívne zmluvy na dlhšie obdobie ako jeden rok,“ povedal po rokovaní štátny tajomník ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.

V budúcom roku a v roku 2020 porastú platy zamestnancov vo verejnej a štátnej sfére každý rok o 10 %. Štátny rozpočet bude takéto dvojročné zvyšovanie platov stáť zhruba 1,5 miliardy eur.