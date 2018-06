Premiér Pellegrini Rade Európy daruje bustu Dubčeka, v Štrasburgu mu odhalí aj hviezdu

BRATISLAVA 27. júna (WebNoviny.sk) – Premiér Peter Pellegrini má v stredu program v Rade Európy (RE) v Štrasburgu. Na pláne má stretnutia s najvyššími predstaviteľmi tohto orgánu, v ktorom je zastúpených 47 štátov, ale aj vystúpenie v pléne Parlamentného zhromaždenia RE.

Keďže si Slovensko tento rok pripomína 25. výročie vstupu do RE, premiér Rade odovzdá dar – bronzovú bustu Alexandra Dubčeka. Pred Palácom Rady Európy odhalí pamätnú hviezdu, na ktorej bude citát tohto vrcholného predstaviteľa Pražskej jari.

Hviezda s citátom Dubčeka

Premiér sa dopoludnia zapíše do Zlatej knihy Parlamentného zhromaždenia RE a stretne sa s predsedníčkou Parlamentného zhromaždenia Liliane Maury Pasquier. Následne sa stretne aj s generálnym tajomníkom Rady Thorbjornom Jaglandom a podpíšu Dohovor Rady Európy v boji proti manipulácii športových súťaží.

Na obed ho čaká vystúpenie v pléne a diskusia s poslancami. Po diskusii slávnostne odovzdá organizácii Dubčekovu bustu a neskôr odhalí pamätnú hviezdu s citátom Dubčeka.

Pôdu Rady Európy pred nedávnom, v októbri 2017, navštívil aj Pellegriniho predchodca Robert Fico. Ten vtedy pozval generálneho tajomníka Jaglanda na návštevu Slovenska, šéf tejto organizácie mal záujem navštíviť obec Spišský Hrhov, ktorá je známa tým, ako bezproblémovo v nej žijú Rómovia aj Nerómovia.

Rada Európy vznikla v roku 1949

Fico vtedy vystúpil aj na zasadnutí GRECO, teda skupiny štátov proti korupcii a navštívil Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP), kde v minulosti pôsobil. Fico vlani v októbri otázku ESĽP v súvislosti s jeho financovaním otvoril aj na summite lídrov EÚ.

Upozornil vtedy, že súd, ale aj Rada Európy, majú finančné problémy, a ak by na súd prišli tisíce sťažností z Turecka, súd by to mohlo dostať do problémov.

„Povedal som to v súvislosti s Tureckom preto, lebo v tureckých väzniciach sú tisíce väzňov a pokiaľ procedúra na úrovni Turecka bude vyčerpaná, títo ľudia sa so svojimi sťažnosťami budú môcť obrátiť na ESĽP. Keďže sa bavíme o možno tisícoch sťažností, ten nápor bude tak náročný, že pokiaľ tejto inštitúcii nebudeme vedieť vytvoriť primerané podmienky, tak tento nával veľmi ťažko zvládne,“ povedal v októbri 2017 Fico.

Rada Európy vznikla v roku 1949, jej sídlo je v Štrasburgu. Slovensko je jej členom od 30. júna 1993. Organizácia má dnes 47 členov, medzi nimi okrem členských štátov EÚ i balkánske krajiny, Ukrajinu či Turecko a Rusko. Európsky súd pre ľudské práva vznikol neskôr, v roku 1959.