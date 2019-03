Američania majú záujem o stretnutia s lídrami krajín NATO, s Trumpom sa má stretnúť aj Pellegrini

BRATISLAVA 7. marca (WebNoviny.sk) – Premiér Peter Pellegrini sa má stretnúť s prezidentom USA Donaldom Trumpom v Bielom dome, informuje o tom denník Pravda.

Dohodnutie Pellegriniho oficiálnej návštevy Spojených štátov amerických, kde ho má v Bielom dome prijať prezident Trump, je údajne na dobrej ceste.

Pre spomínaný Pravda to uviedli tri vysokopostavené zdroje z oboch štátov. „Pracuje sa na tom, zatiaľ termín nie je,“ povedal jeden z nich. „Môže to byť možno na jeseň tohto roku, pretože na jar 2020 už budú voľby do NR SR,“ poznamenal druhý zdroj zo Slovenska.

„Americká administratíva má záujem o priame stretnutia s lídrami spojeneckých členských krajín NATO. Platí to aj o vašom štáte. Téma Pellegriniho návštevy je v štádiu pokročilých konzultácií,“ reagoval pre Pravdu v článku „Pellegrini sa má stretnúť s Trumpom. V Bielom dome“ nemenovaný predstaviteľ Washingtonu.