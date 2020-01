Premiér Pellegrini sa spýta šéfa polície na situáciu okolo prípadu Trnku

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa spýta šéfa polície Milana Lučanského na prípad Dobroslava Trnku. Pellegrini to povedal pred stredajším zasadnutím bezpečnostnej rady vlády.

Zároveň ale dodal, že podľa neho by sa politici nemali miešať do vyšetrovania a aj preto sa bude premiér iba informovať o tom, či bolo všetko v poriadku a nebude zisťovať podrobnosti celého prípadu.

Trnka strávil deň v cele

Bývalého šéfa prokuratúry Trnku najskôr zadržali a obvinili zo zneužívania právomocí verejného činiteľa. Po výsluchu a dni strávenom v policajnej cele rozhodol dozorujúci prokurátor o jeho prepustení.

„Chcem sa na to opýtať pána Lučanského, lebo som zachytil, že bolo zrušené celkovo rozhodnutie vyšetrovateľa. Chcem sa spýtať, len procesne či je všetko v poriadku. Nemali by sme sa my politici do týchto vecí miešať, ale musíme mať istotu, že každý konal na základe paragrafov, dôkazov a nie na základe nejakého mediálneho tlaku,“ uviedol Pellegrini.

Videonahrávka s Počiatkom

Bývalému generálnemu prokurátorovi Trnkovi zrušili v utorok 21. januára obvinenie v súvislosti s kauzou Tipos.

Týkalo sa videonahrávky, na ktorej vtedajší minister financií za Smer-SD Ján Počiatek žiada vtedajšieho generálneho prokurátora o pomoc v kauze Tipos.

Kauza sa týkala splátky v prepočte zhruba 13 miliónov eur v prospech cyperskej spoločnosti Lemikon, ktorá vyhrala na Najvyššom súde SR spor o ochranné známky so štátnou lotériovou spoločnosťou Tipos.