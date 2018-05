Premiér Pellegrini vyslovil odmietnutím Slobodníka ministerke Sakovej nedôveru, tvrdí Rajtár

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) odmietnutím Mariána Slobodníka ako kandidáta na post policajného prezidenta vyjadril ministerke vnútra Denise Sakovej (Smer-SD) nedôveru. Povedal to na pondelkovej tlačovej besede poslanec NR SR za SaS Jozef Rajtár.

Ideová vyprázdnenosť

„Novým policajným prezidentom sa mal stať Marián Slobodník, ktorého zať podnikal s dnes obžalovaným Ladislavom Bašternákom. Premiér Pellegrini túto nomináciu odmietol, lebo vedel, že by to bol absolútny výsmech do tváre verejnosti. Týmto vyjadril nedôveru ministerke Sakovej,“ vyhlásil Rajtár, podľa ktorého po týždňoch hľadania nevedela nájsť človeka, ktorý by nebol napojený na Mariána Kočnera, Ladislava Bašternáka či Miroslava Bödöra.

Podľa Rajtára aj toto svedčí o ideovej vyprázdnenosti tejto vlády. Podľa neho v radoch Policajného zboru pracuje dostatočne veľa ľudí s autoritou, ktorí by mohli byť kandidátmi na policajného prezidenta a nemajú prepojenia so spomínanými podnikateľmi. „Súčasná vládna koalícia však nedokáže nájsť človeka, čo by aspoň na papieri nemal nič s Bašternákom, Kočnerom, Bödörom,“ dodal.

Predčasné voľby

Rajtár je presvedčený, že policajti by sa už mali dozvedieť, kto nahradí ich doterajšieho šéfa Tibora Gašpara. „Toto je ďalší z mozaiky dôvodov, prečo sú riešením pre Slovensko predčasné voľby,“ uzavrel.

Premiér Peter Pellegrini podľa medializovaných informácií zastavil vymenovanie policajného pridelenca v Chorvátsku Mariána Slobodníka za prezidenta Policajného zboru. Jeho zať staval s Bašternákom outlet Voderady. V pondelok mala ministerka vnútra Denisa Saková oznámiť meno nástupcu Tibora Gašpara.