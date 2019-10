Premiéri krajín V4 poslali Tuskovi list, znepokojilo ich posunutie otvorenia prístupových rokovaní

Premiéri krajín Visegrádskej skupiny (V4) vyjadrili v liste predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi znepokojenie v súvislosti s utorkovým posunutím otvorenia prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom.

Vyplýva to z dokumentu, ktorý agentúre SITA poskytol Úrad vlády SR.

Európska únia nerešpektovala svoje záväzky

V liste poslanom Tuskovi premiéri V4 uviedli, že Európska únia v utorok opäť nerešpektovala svoje záväzky voči partnerom V4 na západnom Balkáne.

„Rada pre všeobecné záležitosti sa mala dohodnúť na začatí prístupového procesu so Severným Macedónskom a Albánskom. K nášmu veľkému sklamaniu sa to nestalo. Napriek dôležitému pokroku, ktorý sme spolu dosiahli, niektoré členské štáty naďalej bránia samotnému začatiu prístupových rozhovorov, hoci je to len prvý krok v dlhých a náročných prístupových rokovaniach,“ uviedli premiéri V4 v liste.

V tejto fáze je podľa premiérov V4 zrejmé, že drvivá väčšina členských štátov a inštitúcií EÚ je ochotná dodržať svoje záväzky a intenzívnejšie spolupracovať s týmito dvoma balkánskymi krajinami na ďalšom napredovaní na ich ceste do EÚ.

EÚ nedokáže dať štátom jasnú perspektívu

Podľa premiérov V4 hodnotenie Európskej komisie potvrdilo, že Severné Macedónsko a Albánsko dosiahli významný pokrok dosiahnutím zložitých domácich reforiem a zlepšením vzťahov so svojimi susedmi.

„EÚ však dodnes nedokáže týmto štátom dať jasnú európsku perspektívu. Súhlasíme so zvolenou predsedníčkou Európskej komisie (Ursulou, pozn. SITA) von der Leyenovou, že EÚ musí konať geopolitickejšie a dôraznejšie presadzovať svoje záujmy v celosvetovom meradle. Ďalšie oneskorenie pri prijímaní pozitívneho rozhodnutia spôsobí vážne zhoršenie stability v regióne a do značnej miery obmedzí našu schopnosť zohrávať aktívnu úlohu v našom vlastnom susedstve. Tento vývoj je v priamom rozpore s našimi záujmami,“ pokračovali premiéri V4.

Premiéri V4 Tuskovi navrhli, aby tento týždeň vytvoril na pôde Európskej rady rozhodnú diskusiu, kde by mali spoločne pracovať na odblokovaní súčasnej situácie.

„Rozhodnutie, ktoré by sme mali prijať tento týždeň, nezvratne ovplyvní našu dôveryhodnosť v regióne západného Balkánu a bude mať vážne a dlhotrvajúce následky pre našu vlastnú stabilitu a bezpečnosť,“ dodáva sa v liste.