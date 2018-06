Premiéri V4 a Rakúska sa zhodli, že v prvom rade treba chrániť vonkajšie hranice

BUDAPEŠŤ 21. júna (WebNoviny.sk) – Rokovania premiérov Visegádskej štvorky s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom boli podľa slovenského premiéra Petra Pellegriniho konštruktívne a pragmatické. Pellegrini, ktorý dnes oficiálne od maďarského premiéra Viktora Orbána prebral predsedníctvo vo V4, deklaroval Kurzovi ochotu pomôcť a spolupracovať s Rakúskom počas ich predsedníctva v Rade Európskej únie.

Atómová energia

Obe krajiny začnú predsedať 1. júla. Hlavnými témami slovenského, českého, maďarského, poľského premiéra a rakúskeho kancelára boli migrácia, budúci viacročný finančný rámec, ale aj otázky, v ktorých sa všetkých päť krajín nezhodne – napríklad atómová energia či indexácia rodinných prídavkov. Premiéri sa zhodli najmä na ochrane vonkajších hraníc Únie, posilnení Frontexu a debatovali aj o utečeneckých táboroch mimo EÚ.

Pellegrini zdôraznil, že otázka migrácie sa bude riešiť počas budúcotýždňového zasadnutia Európskej rady. Narážal tak na tzv. minisummit k migrácii, ktorý sa túto nedeľu za účasti Nemecka, Francúzska, Talianska či Rakúska a Bulharska bude konať v Bruseli. Ako to okomentoval český premiér Andrej Babiš, „nepochopili sme, prečo sa ten nedeľňajší summit koná, veď o týždeň je Európska rada.“

Babiša podporil aj poľský kolega Mateusz Morawiecki. Ten sa bojí, aby sa na minisummite „neupieklo“ niečo, s čím ostatní nebudú súhlasiť. Babiš sa ale pôvodne na tento minisummit chystal. „Len riešenie, ktoré bude prijaté jednomyseľne, má nádej na úspech,“ dodal Pellegrini.

Peňazí bude menej

Ako ďalej vysvetlil, nikto z V4 sa na minisummite nezúčastní, keďže nechce legitimizovať „túto podivnú formu, individuálny a zvláštny formát, ktorý je mimo bežného štandardu fungovania“. Minisummit nezvolal predseda Rady Donald Tusk, ale predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Krajiny ako Nemecko alebo Francúzsko boli priamo pozvané, minisummit však je otvorený aj pre ostatné štáty.

V súvislosti s viacročným finančným rámcom po roku 2020 chce Pellegrini ešte diskutovať o výške alokácií pre krajiny V4. „Nevieme pochopiť, že krajiny, ktoré najväčšmi zaostávajú, sú najviac postihnuté škrtmi v kohéznej a poľnohospodárskej politike,“ povedal.

Je si ale vedomý, že peňazí bude menej, krajiny V4 preto žiadajú väčšiu flexibilitu pri investovaní európskych fondov. „Toto je podľa nás dobrý kompromis, verím, že nájde pochopenie aj u čistých platcov,“ dodal Pellegrini, podľa ktorého s týmto návrhom súhlasí aj Kurz.

Obrán pripomenul, že v piatok príde do Maďarska na konzultácie predseda Európskej rady Donald Tusk. Bude mu tlmočiť stanovisko, že politické otázky musí riešiť Európska rada – premiéri a prezidenti EÚ, nie Európska komisia. „Nie je úlohou Komisie zorganizovať summit, je to úloha Rady. A budúci týždeň bude Európska rada. Premiéri V4 na tento summit nepôjdu,“ vyhlásil Orbán.

Inteligentné riešenia

Počas odovzdávania predsedníctva Orbán vyhlásil, že stredná Európa prosperuje, nečelí krízam a je momentálne najúspešnejšia vo svojej histórii. „Nie vždy sa naše názory európskym partnerom páčili a nie vždy budú, ale nikdy sme sa Európe neotočili chrbtom. Aj pri migrácii sme prijali kroky, napríklad sme financovali rôzne aktivity,“ povedal Pellegrini pri preberaní predsedníctva.

Podľa Pellegriniho Slovensko čaká počas predsedníctva veľa práce, aj na európskej úrovni. Pripomenul, že práve počas nášho predsedníctva oslávime 15. výročie členstva v EÚ. Takisto sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu.

Počas slovenského predsedníctva má V4 rokovať s nemeckou kancelárkou Angelou Merkel či francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. „Určite sa budeme uchádzať o stretnutie s talianskou vládou, pretože Taliansko začína meniť svoju politiku a ovplyvňuje dianie v Európe aj eurozóne,“ informoval Pellegrini.

Slovensko má tri priority počas rok trvajúceho predsedníctva. Sú nimi silná Európa, bezpečnostné prostredie a inteligentné riešenia. Slovensko sa bude snažiť o presadzovanie jednoty, kde je to možné, o prinášanie riešení, kde je to prospešné a rešpektovanie rozdielností, kde je to nevyhnutné. „Budeme sa usilovať o dohodu v oblastiach, ktoré môžeme spoločne lepšie presadiť na európskej úrovni.

Ochrana vonkajších hraníc

Máme záujem uskutočniť spoločne také projekty, ktoré majú praktický dosah na občanov v našich krajinách. Budeme hľadať konsenzus pri plnom rešpekte k národným záujmom,“ píše sa v programe slovenského predsedníctva vo V4, ktorý schválila vláda. Mottom piateho predsedníctva SR je Dynamický Vyšehrad pre Európu.

Rakúsko počas svojho polročného predsedníctva v Rade Európskej únie stavia na bezpečnosti. Podľa Kurza kľúčovou je ochrana vonkajších hraníc, budú preto chcieť posilniť Frontex – personálne, finančne, aj pokiaľ ide o mandát.

Kurzova predstava fungovania tejto agentúry na ochranu hraníc je, aby bola tak silná, že lode s migrantmi ani k Európe nevyštartujú. Na druhej strane sa prihovoril za pomoc tým, ktorí naozaj trpia. Počas predsedníctva chce vidieť aj pokrok v európskej integrácii krajín západného Balkánu.