Prenájom rušňov na desať rokov je výhodnejší ako kúpa, tvrdí štátny železničný dopravca

BRATISLAVA 27. novembra (WebNoviny.sk) – Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) tvrdí, že plánovaný prenájom desiatich rušňov Vectron na desať rokov je pre ňu výhodnejší ako prípadná kúpa.

Poslanci parlamentu za OĽaNO, ktorí spochybnili prenájom lokomotív, podľa národného osobného vlakového dopravcu veľmi zle spočítali náklady na ich obstaranie, údržbu a ďalšie náklady spojené s nevyhnutnými zálohami.

„Mýlia sa najviac v odhade ceny údržby. Tá pri cene 0,80 eura na kilometer (konzervatívny interval odhadu ZSSK, v západnej Európe 1,2 eura) a predpokladanom prebehu rušňov tisíc kilometrov za deň môže tvoriť spolu za desať rokov až 29,2 mil. eur,“ informoval v pondelok hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

„Táto podstatná suma v ich výpočtoch chýba a zásadným spôsobom mení optiku veci. Z vysúťaženej sumy 58,7 mil. eur môže tvoriť údržba až polovicu nákladov, tie, samozrejme, tým pádom patria do úspory ZSSK,“ uviedol Kováč. K cene údržby treba pripočítať náklady na zaškolenie opravárov a úpravy opravovní, čiže zhruba pol milióna eur.

Záruka pri kúpe je dva roky

Bežná záruka pri novom rušni podľa ZSSK je dva roky, no prenájom umožňuje pri poruchách a nehodách s opravou dlhšie ako 25 dní neplatiť nájomné vôbec, resp. prenajímateľ musí okamžite ponúknuť náhradný rušeň.

„Ak by ZSSK rušne kupovala, musela by kúpiť, pre zabezpečenie rovnakých výkonov, dvanásť kusov, keďže dopravca musí vždy zabezpečiť dostatočnú zálohu vozidiel. Pri prenájme toto riziko prechádza na prenajímateľa,“ upozornil Kováč.

Pre započítanie dvoch rušňov naviac by podľa neho kalkulácia OĽaNO vyznela ako nezmyselná. Dodanie rušňov pri objednávke by trvalo jeden a pol až dva roky, čo by podľa štátneho dopravcu narušilo princípy nastavenej stratégie dopravnej obslužnosti, rastu počtu cestujúcich, ako aj rýchlosti a kvality cestovania.

Prenájom rušňov Vectron je podľa ZSSK zároveň lacnejší a výhodnejší oproti Českým dráham. Tie si chceli prenajať desať týchto rušňov pôvodne za 48 mil. eur, napokon však zákazku zadali spoločnosti European Locomotive Leasing za konečnú cenu 60 mil. eur.

Po desiatich rokoch treba rušne vrátiť

Poslanci za OĽaNO Ján Marosz a Eduard Heger na tlačovej besede v pondelok kritizovali spôsob obstarávania rušňov pre ZSSK. Ekonomicky výhodnejšia by podľa nich za vysúťaženú cenu 58,7 mil. eur bola kúpa než prenájom lokomotív.

„Po desiatich rokoch treba tieto rušne vrátiť. Tvrdíme, že za úplne rovnakú sumu dokážeme tieto rušne nakúpiť a môžu byť vo vlastníctve SR,“ uviedol Marosz. ZSSK vyhlásila verejnú súťaž na prenájom rušňov v júni za predpokladanú cenu 60 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (72 mil. eur vrátane DPH).

OĽaNO zároveň vyzvalo ministra dopravy Arpáda Érseka, aby dal prenájom lokomotív posúdiť Útvaru hodnoty za peniaze pri ministerstve financií.

„Pred podpisom zmluvy sa ministerstvo dopravy bude zaujímať o detaily predmetnej investície. Ak sa preukáže, že sú potrebné dodatočné analýzy pre objektívne vyhodnotenie tohto tendra, ministerstvo si ich následne vyžiada,“ informovala agentúru SITA rezortná hovorkyňa Karolína Ducká. Čísla prezentované opozičnými poslancami podľa informácií ministerstva dopravy neboli vo veľkej miere komunikované správne na základe reálne stanovených zmluvných podmienok.

V tendri sa stretli dve spoločnosti

Ponuku v tendri predložili dve spoločnosti, pričom ZSSK na základe ich vyhodnotenia zo 4. októbra vybrala za úspešného uchádzača S Rail Lease, s. r. o., Bratislava. Táto spoločnosť bola v obchodnom registri zapísaná 13. júla, teda dva týždne po zverejnení súťaže vo Vestníku verejného obstarávania.

„Uchádzač splnil všetky požiadavky obstarávateľa stanovené v súťažných podkladoch a ponúkol za uskutočnenie predmetu zákazky najlepší pomer ceny a kvality,“ oznámila ZSSK bez detailov o ponuke.

Zmluva zatiaľ nebola zverejnená v centrálnom registri. Druhú ponuku v tendri predložila nemecká spoločnosť ELL Germany GmbH. Spoločníkmi S Rail Lease so základným imaním 25 tis. eur sú spoločnosti S Slovensko, spol. s r. o. (97 %) a Slovenská sporiteľňa, a. s. (3 %). Tie sú zas súčasťou rakúskej Erste Group Bank AG so sídlom vo Viedni.

ZSSK potrebuje nové rušne, keďže súčasné sú zastarané. Poruchy lokomotív tvoria popri výlukách vyplývajúcich z rekonštrukcie a opráv infraštruktúry tretí najčastejší dôvod popri mimoriadnych udalostiach meškaní vlakov. Priemerný vek rušňov spoločnosti je 21 rokov. Nové Vectrony budú môcť jazdiť v zahraničí, napríklad v Poľsku a Rakúsku, rýchlosťou 200 kilometrov za hodinu, o tri až štyri roky by to malo byť možné aj na trati medzi Bratislavou a Prahou.