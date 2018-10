Prepojenie talianskej mafie, Smeru a vraždy novinára Kuciaka nie je, tvrdí Blanár

BRATISLAVA 6. októbra (WebNoviny.sk) – Ukázalo sa, že nie je prepojenie strany Smer-SD, jeho predstaviteľov, Úradu vlády SR s talianskou mafiou a s vraždou novinára Jána Kuciaka, domnieva sa podpredseda strany Smer-SD a poslanec NR SR Juraj Blanár.

Ako povedal v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) – Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko, „keď sa tá vražda stala, tá hystéria sa začala v podobe opozície, niektorých mimovládok, ale aj pána prezidenta, ktorý priamo adresovali na Smer vinu za všetko to, čo sa udialo. Hystéria tu začala na uliciach a bola spôsobená tým, čo som vymenoval. Dnes keď sa ukazuje, že toto nie je prepojené, dokonca všetky médiá prichádzajú s informáciami, už dopredu medializujú to, ktoré možno ani nie sú založené na pravde, avšak nikde v tom sa neukazuje, že by tam bolo spomínané práve prepojenie na mafiu“.

Antonino Vadala je podľa Blanára vo vyšetrovacej väzbe v Taliansku nie za vraždu Kuciaka. Blanár tak reagoval na tohtotýždňové vyjadrenia predsedu Smer-SD Roberta Fica o tom, že za obvinením, že za vraždou stála talianska mafia napojená na úrad vlády bol pokus o zosadenie vlády.

Grendel odmieta slovo hystéria

Oponent v diskusii poslanec NR SR Gábor Grendel (poslanecký klub OĽaNO) odmieta v súvislosti s vraždou investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej slovo hystéria. Stav vyšetrovania označil za úspech. Mimoriadne ho však znepokojuje, že tu bola objednávka nielen na vraždu novinára, ale aj na druhého muža prokuratúry, prvého námestníka Generálnej prokuratúry SR Petra Šufliarskeho.

Ľuďom sa podľa Grendela nedá vyčítať, že vyšli na ulice a námestia. Jediný človek, ktorý podľa Grendela v krajine vyvolával hystériu, strašil Sorosom a dlažobnými kockami pre úradom vlády, pre ktoré zvolával Bezpečnostnú radu SR bol vtedajší premiér Robert Fico a protesty v uliciach boli pokojné.

Grendel pripomenul, že za posledných 12 rokov vládne na Slovensku strana Smer a bez rozdielu o akú vládu ide, tak vždy má jej predsedu. Vražda Jána Kuciaka sa podľa opozičného poslanca spája so Smerom, keďže jeho články sa spájali s ľuďmi, udalosťami spojenými s vládami strany Smer.

Či boli tí koneční objednávatelia Taliani, alebo nie, alebo údajne Marián Kočner, tak „to podstatné je, že prepojenie talianskej mafie na úrad vlády je problém sám o sebe, už tento samotný fakt, už len toto prepojenie je dôvodom na vážne politické dôsledky“, upozornil Gábor Grendel.

Blanár pochválil vyšetrovací tím

Blanár zdôraznil, že vyšetrovací tím, vrátane medzinárodných expertov, ktorý pracoval pod veľkým tlakom urobil kus dobrej práce a za sedem mesiacov dokázal dospieť k záverom, na základe ktorých sú už traja údajní páchatelia vo väzbe.

Zároveň „čo je dôležité, že samotný generálny prokurátor potvrdil, že forenzné dôkazy, ktoré majú k dispozícii sú veľmi silné. Toto bol aj náš prvotný úmysel, keď sa tu začala tá obrovská hystéria“, povedal Blanár s tým, že sa vo vláde snažili o stabilitu krajiny.

Grendel sa na to v diskusii spýtal, čo je to za stabilitu krajiny, ak tu bola objednávka na vraždu prokurátora. Podotkol, že hosťom relácie mala byť ministerka vnútra Denisa Saková, keďže je odborne príslušná a „zdupkala na poslednú chvíľu“.

Podľa Gábora Grendela Marián Kočner robil svoje spravodajské hry vždy v prospech strany Smer. „Ukážte mi jedného politika strany Smer, alebo súčasnej vládnej koalície, ktorého sa snažil pán Kočner kompromitovať. Nepoviete mi ani jedno meno, pretože on pracoval iba na Sulíkovi, Kollárovi, Lipšicovi, takto by som mohol pokračovať,“ povedal.