Prepúšťanie a zatváranie prevádzok. Matovičova vláda si dáva načas s podporou slovenskej ekonomiky

Tretina podnikateľov zatvorila prevádzku a prišla o jediný zdroj príjmov, asi 60 % hovorí, že mzdy a faktúry zvládnu platiť v splatnosti najviac mesiac a takmer 40 % už teraz vie, že bude musieť prepúšťať alebo skracovať úväzky. Takéto údaje vyplývajú z prieskumu Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

Iné krajiny prijímajú zásadné ekonomické balíčky

„V zahraničí vidíme, že krajiny spolu s karanténnymi opatreniami prijímajú zásadné ekonomické balíčky na udržanie zamestnanosti a podporu ekonomiky. Slovenská vláda a parlament si dávajú načas. Prvé opatrenia prijali v stredu, teda takmer dva týždne od zatvorenia prevádzok a škôl na celom Slovensku. Každý piaty podnikateľ v našom prieskume však uviedol, že dokáže pri súčasnej situácii platiť načas mzdy a faktúry najviac 14 dní,“ uviedol člen generálnej rady združenia Ľuboš Kolesár.

Veľkosť problému v ekonomike pritom podľa združenia dokresľujú aj údaje portálu Finstat, ktorý uvádza, že ekonomický útlm pre koronavírus sa na Slovensku priamo dotýka 15 660 obchodných spoločností, ktoré spolu ročne generujú tržby vo výške približne 8,8 mld. eur. K týmto spoločnostiam z najviac ohrozených sektorov treba ešte pripočítať 41 553 živnostníkov.

Rýchlosť je rozhodujúca

„Mnoho majiteľov firiem sa muselo v týchto dňoch rozhodnúť, či zaplatia DPH alebo si nechajú prostriedky na mzdy svojich zamestnancov. V nasledujúcich dňoch budú zvažovať, z čoho zaplatia odvody z miezd, ale aj to, či a koľko zamestnancov prepustia, aby im zákonné lehoty plynuli od začiatku apríla,“ dopĺňa prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík.

Vláda by preto podľa neho so zásadným ekonomickým balíčkom nemala vyčkávať. „Rýchlosť je v tomto prípade rozhodujúca. Zároveň treba dobre zvážiť, ako použiť obmedzené zdroje tak, aby pomohli kľúčovým sektorom prežiť a následne naštartovali pridusenú ekonomiku. Táto situácia zasiahne všetkých, no nie každého bude možné podporiť finančne. Firmám pomôže aj zásadné obmedzenie regulácií, pretože potrebujú v týchto časoch maximálnu flexibilitu a minimum byrokratických prekážok,“ konštatuje Solík.