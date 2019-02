Prešov vyhlásil ďalší ročník detskej výtvarnej súťaže, do ktorej chce zapojiť deti z celej Európy

PREŠOV 23. februára (WebNoviny.sk) – Deti z materských a základných škôl sa môžu opäť prihlásiť do výtvarnej súťaže Rozprávočka moja naj. Jej 4. ročník vyhlásilo občianskej združenie J. D. Galéria J. L. Zapojiť chce do nej deti z celej Európy.

Výtvarne vyjadriť zážitok

Detská výtvarná súťaž Rozprávočka moja naj má najmä podporiť detské výtvarné talenty, udržiavať čitateľskú gramotnosť, rozvíjať vzťah k literatúre prostredníctvom čítania a vzbudiť záujem výtvarne vyjadriť zážitok z prečítaného textu.

Témou obrázkov má byť obľúbená rozprávka. Do výtvarnej súťaže sa môžu zapojiť deti materských škôl, ale aj prvého či druhého stupňa základných škôl. Technika aj formát práce sú ľubovoľné, do súťaže však nie je možné zaradiť priestorové práce.

Minulý rok hodnotili takmer tisíc prác

Deti môžu svoje súťažné práce poslať do 15. apríla na adresu OZ J. D. Galéria J. L., Hviezdoslavova 7, Prešov. Práce následne vyhodnotí komisia zložená z nezávislých členov jednotlivých oblastí kultúry a školstva a zástupcov detí.

Práce budú vyhodnotené do konca mája, tie víťazné vyhlásia do 30. júna. Víťazov jednotlivých kategórii pozvú v sprievode svojho rodiča alebo vyučujúceho na slávnostné odovzdávanie cien. Samotný výsledok súťaže bude zverejnený do 15. júna na facebookovej stránke J. D. Galéria J. L.

Kým v prvom ročníku sa do súťaže zapojili deti so stovkou svojich prác, v druhom to bolo viac ako 150, už aj s medzinárodnou účasťou. V minulom roku hodnotila porota už 981 prác z celého Slovenska aj okolitých krajín. Ambíciou organizátorov v tomto roku je zapojiť do súťaže celú Európu.