Prešovčania by v prípade postupu do Ligy majstrov hádzanárov hrali so známymi súpermi

ĽUBĽANA 30. júna (WebNoviny.sk) – Hádzanári Tatrana Prešov sa v piatok neskoro večer dozvedeli mená súperov v skupinovej fáze Ligy majstrov mužov 2017/2018, ktorí by im robili spoločnosť za predpokladu úspešného účinkovania na kvalifikácii.

Šarišania sa začiatkom septembra predstavia zrejme v rakúskom Harde na turnaji 1. kvalifikačnej skupiny, z ktorej si jeden z kvarteta Sporting Lisabon (Portug.), Tatran Prešov (SR), Alpla HC Hard (Rak.), Cocks (Fín.) vybojuje účasť v hlavnej súťaži LM.

Žreb v slovinskej Ľubľane určil zloženie štyroch skupín. Víťaza kvalifikačného turnaja zaradil do D-skupiny. Ak Prešovčania zvládnu semifinálový súboj proti Hardu a potom aj finálový duel kvalifikácie, predstavia sa v hlavnej súťaži spolu s tímami HC Metalurg Skopje (Maced.), HC Motor Záporožie (Ukr.), Montpellier HB (Fr.), Besiktas Mogaz HT Istanbul (Tur.) a Čechovskí Medvedi (Rus.).

Keď zverenci trénera Slavka Golužu preniknú do tejto spoločnosti, zopakujú si súboje z lanského ročníka LM proti Metalurgu, Montpellieru a Čechovu (s ním sa stretnú už v treťom ročníku za sebou).

Víťazi skupín priamo do štvrťfinále

Podľa formátu, ktorý má v súčasnej podobe za sebou už dve edície, sa bude hrať najskôr skupinová fáza (4 skupiny), potom dve kolá vyraďovacej časti a turnaj Final Four. V základnej A- a B-skupine (s elitnou 16 nasadených klubov) bude účinkovať po osem tímov, ktoré sa stretnú systémom každý s každým doma – vonku.

Ich víťazi sa priamo kvalifikujú do štvrťfinále, posledné dve družstvá v súťaži skončia a zvyšných desať pokračuje v prvom kole (osemfinálovej) vyraďovacej fázy. V šesťčlenných C- a D-skupine sa stretnú družstvá navzájom doma – vonku. Prvé dva z každej skupiny odohrajú semifinále play-off o dve miestenky do prvého kola vyraďovacej časti. Ostatné družstvá ďalej nepokračujú.

Kluby budú bojovať o šesť miesteniek

Do úvodného kola vyraďovacej fázy sa teda kvalifikuje 10 klubov (2. – 6. z A+B-skupiny) a 2 (víťazi semifinále play-off z C+D-skupiny), ktoré utvoria šesť dvojíc a v dvojzápasoch (doma – vonku) budú bojovať o šesť miesteniek do ďalšej fázy. Tam sa pridajú už aj dva priamo kvalifikované tímy – víťazi “áčka” a “béčka”, nasledovať bude klasické štvrťfinále o účasť na turnaji Final Four.

Liga majstrov mužov 2017/2018

kvalifikačný turnaj (2. – 3. 9. 2017, postupuje víťaz):

1. skupina (Hard/Rak.): Sporting Lisabon (Portug.), Tatran Prešov (SR), Alpla HC Hard (Rak.), Cocks (Fín.)

skupinová fáza:

A-skupina (víťaz priamo do štvrťfinále, tímy na 2. – 6. mieste do osemfinále):

FC Barcelona Lassa (Šp.), HC Vardar Skopje (Maced.), Rhein-Neckar Löwen (Nem.), HC Prvo plinarsko društvo Záhreb (Chor.), Orlen Wisla Plock (Poľ.), MOL-Pick Szeged (Maď.), IFK Kristianstad (Švéd.), HBC Nantes (Fr.)

B-skupina (víťaz priamo do štvrťfinále, tímy na 2. – 6. mieste do osemfinále):

Telekom Veszprém (Maď.), KS Vive Tauron Kielce (Poľ.), Paríž Saint-Germain Handball (Fr.), Aalborg Handball (Dán.), HC Meškov Brest (Biel.), RK Celje Pivovarna Laško (Slovin.), SG Flensburg-Handewitt (Nem.), THW Kiel (Nem.)

C-skupina (prví dvaja do play-off o účasť v osemfinále):

Abanca Ademar León (Šp.), Skjern Handball (Dán.), RK Gorenje Velenje (Slovin.), Kadetten Schaffhausen (Švaj.), Dinamo Bukurešť (Rum.), Elverum Hanball (Nór.)

D-skupina (prví dvaja do play-off o účasť v osemfinále):

HC Metalurg Skopje (Maced.), HC Motor Záporožie (Ukr.), Montpellier HB (Fr.), Besiktas Mogaz HT Istanbul (Tur.), Čechovskí Medvedi (Rus.), víťaz kvalifikačného turnaja 1. skupiny (s účasťou Tatrana Prešov)

Hracie termíny:

skupinová fáza: 13. septembra 2017 – 4. marca 2018

osemfinále: 21. marca – 1. apríla 2018

štvrťfinále: 18. – 29. apríla 2018