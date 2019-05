Prešovský kraj investuje státisíce eur do ciest v okrese Humenné, opraví aj školy

HUMENNÉ 29. mája (WebNoviny.sk) – Vyše 850-tisíc eur investuje v tomto roku krajská samospráva do ciest v okrese Humenné. Ďalšie prostriedky poputujú aj do rekonštrukcie škôl a sociálnych zariadení.

Konštatoval to po stredajšom výjazdovom rokovaní v okresnom meste predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský.

So zástupcami obcí, organizácií v pôsobnosti kraja a podnikateľského sektora hovoril aj o stave regiónu a jeho rozvoji. Agentúru SITA o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie PSK.

Zrekonštruujú aj mosty

Ako po stretnutí uviedol Majerský, cesty trápia ľudí vo všetkých okresoch. „Ani okres Humenné nebol výnimkou. Už v minulom roku sme investovali do zlepšenia infraštruktúry v regióne 489-tisíc eur, tento rok sme vyčlenili dvakrát toľko finančných prostriedkov. Do ciest pôjde viac ako 850-tisíc eur, taktiež investujeme aj do strojného vybavenia vo výške 120-tisíc eur,“ povedal župan.

Z vyčlenených prostriedkov v okrese zrekonštruujú most pred obcou Udavské, most v obci Ohradzany, úsek cesty Baškovce – Černina, Lieskovec – prieťah, Jankovce – spojka, Humenné – Porúbka.

Taktiež plánujú vynoviť aj kotolňu a urobiť opatrenia na zníženie energetickej náročnosti objektu Správy a údržby ciest PSK v Humennom. Peniaze majú ísť aj na kúpu univerzálneho traktora s príslušenstvom. V pláne je aj vybudovanie skladu soľanky.

Oprava kaštieľa Vihorlatského múzea

Kraj tento rok investuje nemalé prostriedky aj na druhú etapu rekonštrukcie kaštieľa Vihorlatského múzea v Humennom. Na renováciu vyčlenil zo svojho rozpočtu takmer 188-tisíc eur. V pláne je rekonštrukcia vnútorných fasád kaštieľa, fasád na prvom poschodí vrátane opravy balkóna a zábradlia.

Naplánovaná je tiež kompletná výmena výplní arkád, renovácia a výmena okien, vchodových dverí a renovácia dobových dverí. Peniaze chcú použiť aj na nákup zbierkových predmetov a na rozšírenie zabezpečovacieho systému kaštieľa a skanzenu.

Podpora sa ujde aj školám

Majerský na stretnutí avizoval aj investície do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského kraja. „V tomto roku sme pre školy vyčlenili celkovo 834-tisíc eur. Najväčšiu investíciu bude predstavovať zateplenie obvodového plášťa učebne A a rekonštrukcia osvetlenia na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom. Kraj na tento účel pridelil takmer 317-tisíc eur,“ uviedol predseda PSK.

Podpora kraja sa ujde aj Hotelovej akadémii v Humennom (33-tisíc eur), SOŠ polytechnickej v Humennom (46-tisíc eur), Strednej zdravotníckej škole v Humennom (237-tisíc eur), SOŠ technickej v Humennom (185-tisíc eur) a SOŠ obchodu a služieb v Humenné (16-tisíc eur).

Investícia do domovov služieb

V rámci podpory sociálnych služieb kraj v tomto roku vyčlenil na rekonštrukciu a vybavenie práčovne, hydroizoláciu múrov a odvodnenie Domova sociálnych služieb v Jabloni 108-tisíc eur. Na vybavenie práčovne dostane 4 800 eur aj Domov sociálnych služieb Garden v Humennom.

Ďalších 6 500 eur pridelila samospráva zariadeniu sociálnych služieb Aktig v Humennom na vybavenie kuchyne a projektovú dokumentáciu na modernizáciu a rekonštrukciu zariadenia.

Po návštevách okresov Stará Ľubovňa, Medzilaborce a Svidník išlo o štvrtý pracovný výjazd predsedu PSK v okresoch kraja. Župan v okrese Humenné navštívil aj Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Vihorlatské múzeum, humenskú nemocnicu, SAD Humenné a Zariadenie sociálnych služieb Aktig.