Prešovský kraj vyčlenil na opatrenia viac ako milión eur, samospráva musí prehodnotiť investície

Prešovský samosprávny kraj (PSK) zatiaľ na zmiernenie následkov pandémie koronavírusu vo svojom rozpočte vyčlenil 1,5 milióna eur. Pandémia môže podľa tohtotýždňových odhadov Národnej banky Slovenska (NBS) spôsobiť župe predpokladaný negatívny dopad na rozpočet vo výške 9 až 38 miliónov eur. Samospráva sa preto chystá prehodnocovať svoje investície a výdavky. Vedenie už o škrtoch diskutuje s jednotlivými odbormi.

Prevencia a bezpečnostné opatrenia

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Úradu PSK Daša Jeleňová, župa sa v súvislosti s pandémiou koronavírusu aktuálne sústreďuje predovšetkým na prevenciu a prijímanie bezpečnostných opatrení, na ktoré vyčlenila poldruha milióna eur.

„Financujeme viaceré opatrenia, a to predovšetkým nákup ochranných pomôcok, ako sú rúška, respirátory a obleky, a tiež hygienických prostriedkov pre inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, predovšetkým pre zariadenia sociálnych služieb,“ konkretizovala Jeleňová.

Prešovský samosprávny kraj zároveň vyhodnocuje finančný dopad krízovej situácie. Tá sa však podľa Jeleňovej dynamicky vyvíja a mení, a preto sa dnes nedajú presne odhadnúť dopady. „V tejto situácii sú odpovede len hypotetické a môžu vychádzať z prognóz, ktoré tento týždeň zverejnila Národná banka Slovenska. Tá predpokladá vývoj v troch variantoch, ktoré pri lepšom scenári predpokladajú pokles podielových daní pre PSK v tomto roku vo výške 9 miliónov eur, pri horšom vývoji až v objeme 38 miliónov eur, čo by malo veľmi nepriaznivý dopad na hospodárenie kraja,“ poznamenala hovorkyňa.

Škrty sa nevyhnú ani ľuďom

Avizovaný výpadok nabúra podľa Jeleňovej celý rozpočet krajskej samosprávy, do ktorého v tomto roku zapojili príjmy z podielových daní vo výške 136,5 milióna eur. „Preto budeme musieť prehodnotiť investície, ktoré sú naplánované na rok 2020, rovnako aj bežné a prevádzkové výdavky, ktoré sme mali v pláne na tento rok,“ uviedla hovorkyňa s tým, že v súčasnosti vedenie kraja s jednotlivými odbormi špecifikuje oblasti, v ktorých by prichádzalo do úvahy šetrenie.

„Členíme si najnutnejšie výdavky a tvoríme finančný plán ako ďalej postupovať,“ uviedla Jeleňová. Škrty sa podľa hovorkyne pravdepodobne nevyhnú ani ľuďom. „Môžeme potvrdiť, že sa nevyhneme úsporným opatreniam, ktoré sa budú týkať všetkých oblastí financovania samosprávy, teda aj mzdovej politiky úradu,“ dodala.