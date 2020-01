Prešovský poslanec podal podnet na políciu, žiada prešetrenie prác za 1,1 milióna eur na zničenej bytovke

Podnet na prešetrenie skutočnosti, či nedošlo k spáchaniu trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podal v utorok na Odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove mestský poslanec Martin Eštočák.

Podnet podal v súvislosti so zabezpečením záchranných prác pri mimoriadnej udalosti po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici v Prešove. Tvrdí, že podozrenia vyvolávajú dve cenové ponuky na rovnakú sumu, ale s rozdielnym popisom prác a dátumom vystavenia od firmy Matijka z Kružlova, ktorá zákazku za predbežnú sumu 1,1 milióna eur získala.

Okrem týchto cenových ponúk ako dôkaz k podaniu podal aj čestné vyhlásenie spoločnosti Slovak assistance s.r.o. z Košíc, ktorá mala záujem vykonať uvedené práce za približne 400-tisíc eur.

„Všetky dôkazy, ktoré sme dostali od firmy a predložili polícii, nasvedčujú tomu, že sú tam nejaké pochybnosti. Nechám na orgány činné v trestnom konaní, nech to prešetria,“ uviedol pred novinármi Eštočák, ktorý v tejto súvislosti nevylúčil ani podania na Najvyšší kontrolný úrad, Generálnu prokuratúru SR a Úrad pre verejné obstarávanie.

Milión je priveľa

Podľa zástupcu spoločnosti Slovak assistance Jaroslava Kučerova firma ponuku na práce za približne 400-tisíc eur dala krízovému štábu už na samom začiatku, keďže sa prác na odstraňovaní škôd po výbuchu a krízového štábu zúčastňovala.

„V rámci tejto ceny bolo zbúranie celej bytovky, odvoz a vyrovnanie pozemku do roviny. Bolo v tom aj uskladnenie sutín. Vypočítali sme to na základe toho, koľko tam je poschodí a koľko to môže vážiť. Takže vedeli sme, koľko tam tej sutiny bude, kde to budeme odvážať a čo s tým robiť,“ uviedol Kučerov, podľa ktorého by výsledná cena mohla byť ešte nižšia, keďže sa napokon búralo len od 4. poschodia. „Milión eur je veľmi veľa za tie práce. Je to predražené,“ uviedol k súčasnej objednávke.

Zaslanie cenovej ponuky

O nimi ponúkanej cene podľa Kučerova spoločnosť informovala tajomníka krízového štábu Petra Kulana, ktorý im údajne odporučil zaslať oslovenie s ponukou mestu. „K cenovej ponuke povedal, že mu ju zašleme neskôr, keď nás na to vyzve,“ uviedol Kučerov.

To sa už ale vraj nestalo. Dozvedieť sa mali iba to, že cenovú ponuku by už poslali zbytočne, lebo ich firma na práce vybratá nebude. „Ako dôkaz mám kolegu, ktorý bol so mnou na krízovom štábe. Pánovi Kulanovi sme to povedali aj osobne, takisto telefonicky. Takže dôkaz mám,“ dodal Kučerov.

Špekulatívne tvrdenia

Tajomník krízového štábu mesta Peter Kulan ale podobné obvinenie odmieta. „Je to tvrdenie špekulatívne, ak nie klamlivé. A to z toho dôvodu, že ak raz zašlú nejakú ponuku a tvrdia o nej, že je cenová, logika veci hovorí, že je tam cena. A ak sa vyhovárajú na to, že niekto im údajne povedal, že to má byť bez ceny a odmietol s nimi komunikovať, stačilo na druhý deň poslať ešte jeden e-mail, kde zašlú aktualizovanú cenovú ponuku so sumou. K takejto veci nedošlo. Takýto dôkaz doložiť nemôžu, lebo nič také neexistuje,“ uviedol Kulan, ktorý zároveň poprel, že by mu niekto z firmy takúto ponuku dal.

„Takéto informácie doteraz nemám ani e-mailom, ani telefonicky, ani SMS, ani písomne, ani ústne,“ dodal. Zároveň odmietol aj akúkoľvek zaujatosť voči firme. „Tejto firme som hneď na začiatku zadal pokyn na vykonávanie záchranných prác,“ uviedol Kulan.

Predložil aj objednávku na odťah vozidiel a prvotné odpratanie sutín z parkoviska a okolia domu za 10-tisíc eur a výslednú faktúru, ktorú firma vystavila na 7 895 eur.

S kontrolou súhlasia

Mesto v podaní podnetu na políciu problém nevidí. Ako uviedol viceprimátor Vladimír Feľbaba, radnica je za to, aby sa veci skontrolovali. „Mesto Prešov nemá žiadny problém s tým, aby to bolo prešetrené zo strany orgánov činných v trestnom konaní, ale aj zo strany hlavného kontrolóra. Včera (v pondelok – pozn. SITA) na mestskom zastupiteľstve sme si ustanovili, že hlavný kontrolór vykoná kontrolu, čo sa týka objednávky a celého následného procesu,“ pripomenul Feľbaba.

Zároveň dodal, že si nemyslí, že by bol postup radnice netransparentný. V súvislosti s osočovaním mesta a primátorky na sociálnych sieťach však podľa vlastných slov zvažuje podanie trestného oznámenia z dôvodu šírenia poplašnej správy, ale aj ohovárania a nebezpečného vyhrážania. „V tomto štádiu by to bolo oznámenie na neznámeho páchateľa,“ dodal viceprimátor.

Výbuch plynu na Mukačevskej

Výbuch plynu na Mukačevskej ulici v Prešove, ku ktorému došlo 6. decembra minulého roku, si vyžiadal sedem potvrdených obetí. Jedna potenciálna obeť je doteraz nezvestná.

Na likvidácii požiaru a evakuácii obyvateľov sa podieľalo 117 hasičov a 50 kusov techniky. Hasičom pri zásahu pomáhali aj záchranári, policajti, vojaci alebo horskí záchranári.

Poškodený panelák už za pomoci špeciálneho demolačného stroja zbúrali. Doterajšie odhadované náklady na záchranné práce sú vo výške 1,37 milióna eur. V Prešove je aj naďalej vyhlásená mimoriadna situácia.