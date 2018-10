Prestaňte plytvať verejnými peniazmi, vyzýva OĽaNO štátne železnice a odmieta vyššie dotácie

BRATISLAVA 8. októbra (WebNoviny.sk) – Opozičné hnutie OĽaNO nesúhlasí s masívnym zvyšovaním dotácií pre Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Zároveň ich vyzvalo, aby prestali plytvať verejnými peniazmi a okamžite zlepšili svoje hospodárenie.

„Ak by železnice prestali kupovať nepotrebné pozemky a obnovovať čakárne za nehorázne peniaze, mali by peňazí dosť,“ uviedol v pondelok poslanec Národnej rady SR a tieňový minister dopravy hnutia Ján Marosz.

Jediným pochopiteľným vysvetlením pre zvyšovanie dotácie sú podľa neho vyššie náklady na mzdy zamestnancov pre vyššie príplatky za prácu v noci a cez víkend, zďaleka však nedosahujú 66 mil. eur, o ktoré železnice žiadali.

Jednoznačný investičný plán

ŽSR vyslovili nespokojnosť s návrhom rozpočtu verejnej správy na rok 2019. Považujú ho za neakceptovateľný, likvidačný a nekorešpondujúci s požiadavkou na vyrovnané hospodárenie podľa platnej Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry.

Ako štátny správca železničnej infraštruktúry v pondelok informoval, tak ako v minulosti, ani teraz nie sú jeho požiadavky akceptované. Zabezpečenie plynulej a bezpečnej prevádzky je podľa ŽSR za týchto podmienok možné len v nevyhnutnom rozsahu.

„Železniciam by sme pridali peniaze na investície iba v prípade, ak by predložili jednoznačný a odôvodnený investičný plán, ktorý by bol pod dohľadom Ministerstva financií SR a samozrejme prerokovaný s Útvarom hodnoty za peniaze, a ktorého realizácia by bola pravidelne a detailne kontrolovaná,“ dodal Marosz s tým, že inak by sa obávali o poctivé využitie každého eura.

Dôveryhodné vedenie

OĽaNO zároveň trvá na tom, aby minister dopravy v štátnych železničných podnikoch urobil poriadok a vymenil ich vedenie za dôveryhodné. Dopravný expert OĽaNO Jiří Kubáček uviedol, že si stačí porovnať prevádzkové náklady na jeden kilometer stavebnej dĺžky koľajníc v Česku a na Slovensku.

„Zatiaľ čo Správe železniční dopravní cesty každoročne stačilo v uplynulých rokoch necelých 60 tis. eur, Železnice SR potrebovali vždy okolo 65 – 70 tis. eur, teda minimálne o 10 % viac. Zaťaženie koľajníc v Českej republike je pritom vyššie ako u nás,“ upozornil Kubáček.

ŽSR požiadali pre rok 2019 o prevádzkovú dotáciu vo výške 316,5 mil. eur. Tlak na vyššiu dotáciu podľa spoločnosti vzniká najmä naliehavou potrebou realizovať odloženú údržbu vo výške 55 mil. eur. Dotácia na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry je však v návrhu rozpočtu na budúci rok kalkulovaná len na úrovni 250 mil. eur na celý rok, ako v minulých rokoch, takže nepokrýva potrebu ŽSR v objeme 66,5 mil. eur.

„Súčasný stav železničnej infraštruktúry, ktorý je výsledkom dlhoročného podfinancovania, je využívaný na mediálny boj a devalváciu organizácie a jej manažmentu, napriek tomu, že by mal viesť k zmene spôsobu dotovania železníc,“ povedal k návrhu rozpočtu generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.

Financovanie pocítia zamestnanci aj cestujúci

„Odborná diskusia o zmene spôsobu financovania je neodkladná a je nevyhnutné, aby jej výsledkom bolo zavedenie systémového financovania ŽSR,“ uviedol.

ŽSR predložili pre rok 2019 aj požiadavku na investície zamerané na financovanie projektov s cieľom modernizácie a zvýšenia bezpečnosti železničnej infraštruktúry v objeme 39,12 mil. eur. V návrhu rozpočtu je na túto oblasť vyčlenených len 8,32 mil. eur.

Zároveň ŽSR požiadali o zvýšenie úverového zadĺženia na financovanie obnovy a rozvoja železničnej infraštruktúry v objeme 50 mil. eur a diagnostické prostriedky za 4,2 mil. eur. Táto žiadosť nebola podľa podniku vôbec akceptovaná. Celkovo je investičná dotácia pre budúci rok nižšia oproti požiadavkám ŽSR o 85 mil. eur.

„Mrzí nás, že nedostatočné financovanie ŽSR budú v plnom rozsahu pociťovať opäť na svojej koži aj zamestnanci ŽSR, ktorí sa dennodenne o infraštruktúru starajú, a samozrejme aj cestujúca verejnosť,“ dodal Erdössy.