Prestížne ocenenie Najzamestnávateľ roka patrí po tretíkrát po sebe spoločnosti McDonald’s

Spoločnosť McDonald’s sa už po tretíkrát v rade teší prvenstvu v ankete Najzamestnávateľ roka. Prestížne ocenenie za rok 2020 získala spoločnosť v kategórií Cestovný ruch, gastro a hotelierstvo, kde sa oň uchádzalo 25 firiem. Táto anketa, ktorú spoločnosť Profesia vyhlasuje už od roku 2012, prináša reálny pohľad uchádzačov i potenciálnych zamestnancov na firemné benefity, vnímanie firmy a celkový imidž spoločnosti. McDonald’s na Slovensku pôsobí už 25 rokov a aktuálne zamestnáva približne 2 700 ľudí, ktorým ponúka stabilnú prácu, flexibilné podmienky či príležitosti na kariérny rast.

Najzamestnávateľ roka je rebríček najatraktívnejších firiem z pohľadu zamestnancov či potenciálnych uchádzačov o prácu. Definuje zodpovedné, ústretové a férové firmy na Slovensku. V kategórií „Cestovný ruch, gastro a hotelierstvo“ bolo tento rok nominovaných 25 firiem, víťazom sa po tretíkrát stala spoločnosť McDonald’s.

“ Sme nesmierne hrdí, že sa nám opäť podarilo obhájiť prvenstvo v ankete Najzamestnávateľ roka 2020 v kategórií Cestovný ruch, gastro a hoteliersvo. Je to pre nás obrovské zadosťučinenie, pretože aj naše reštaurácie si v minulom roku prechádzali neľahkými výzvami, ktoré nás však v konečnom dôsledku ešte viac posilnili, pretože sme nepoľavili v rozvíjaní nášho podnikania a tiež v solidarite, do ktorej sa zapájali naše reštaurácie a poskytovali stravu pre prvú líniu. Tohtoročné ocenenie si preto veľmi vážime a vnímame ho tiež ako záväzok do budúcna. Plne si uvedomujeme, že iba vďaka spokojným zamestnancom dokážeme aj naďalej servírovať našim zákazníkom nielen chutné a kvalitné jedlo, ale aj príjemnú atmosféru, ” hovorí Adriana Boháčová, People manažérka pre McDonald’s Slovakia.

McDonald’s je jednou z najúspešnejších spoločností na svete a rovnako tak i dôležitým zamestnávateľom a dobrým susedom. Zamestnancom a uchádzačom o prácu ponúka veľké spektrum príležitostí a možností na kariérny rast. Vďaka rôznym formám dlhodobých či krátkodobých pracovných pomerov a flexibilných podmienok môžu uplatnenie v spoločnosti McDonald’s nájsť študenti, mamičky na materskej dovolenke, zdravotne znevýhodnené osoby alebo seniori.

Žiadna prax, žiadny problém

Príležitosť pracovať v spoločnosti McDonald’s dostane ten záujemca, ktorý prejde úvodným výberovým procesom. Podmienkou sú osobné predpoklady a chuť pracovať v tíme. Uchádzač o zamestnanie nemusí mať ani predchádzajúce skúsenosti v gastro segmente. Pri nástupe prechádza každý zamestnanec úvodným tréningom, ktorý ho dôkladne zaškolí na danú pozíciu. Dĺžka tréningu sa líši podľa typu úväzku a sprevádza ho ním skúsený mentor. V McDonald’s je jediným meradlom hodnotenia zamestnancov ich pracovné nasadenie, výsledky a úsilie na sebe pracovať. Všetci preto majú rovnakú príležitosť na ďalší profesionálny rast či postupovanie po kariérnom rebríčku.

Rodinná atmosféra

V reštauráciách McDonald’s vždy panuje dobrá a rodinná atmosféra. Tímový duch pomáha spoločnosti dosahovať tie najlepšie výsledky, vďaka ktorým je McDonald’s lídrom v gastro segmente na Slovensku. Filozofiou firmy je podpora rovnosti a inklúzie, čo v praxi znamená, že pracovné podmienky majú všetci zamestnanci rovnaké bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu alebo vierovyznanie. Priateľskú atmosféru znásobuje aj fakt, že všetci zamestnanci si od prvého dňa tykajú a navzájom pomáhajú.

Obľúbené benefity

Mnohých zamestnancov aj uchádzačov o zamestnanie pozitívne prekvapí nadpriemerná výška mzdy.

Zamestnanci dostávajú od spoločnosti McDonald’s online benefit kartu, ktorá je súčasťou aplikácie a obsahuje zľavy na produkty reštaurácie. Zamestnávateľ zároveň prispieva na stravu každého zamestnanca.

Spoločnosť McDonald’s si nesmierne váži nasadenie svojich zamestnancov a poskytuje individuálne bonusy za pracovný výkon.

Flexibilita pre McDonald’s nie je len slovo. McDonald´s ponúka rôzne typy úväzkov. Umožňuje flexibilne plánovať zmeny tak, aby boli všetci zamestnanci spokojní. Zmeny je možné naplánovať priamo v reštaurácii alebo na diaľku cez web.

McDonald’s ponúka svojím zamestnancom aj nadštandardnú zdravotnú starostlivosť, odborné vzdelávanie a tréningy, či preplácanie športových aktivít.

Nechýbajú ani odmeny za hospodárske výsledky, či za pracovné a životné jubileá. Samozrejme, poskytovanie nápojov, stravy či ovocia nad rámec zákona sú pre spoločnosť samozrejmosťou.

Každá reštaurácia McDonald’s ponúka aj rôzne benefity naviac, ktoré sa môžu líšiť podľa lokality či pracovnej pozície. Všetky možnosti sú predstavené priamo na osobnom pohovore.

Informačný servis