Pretekári ARC Bratislava sú po 2. kole ázijskej Le Mans tretí, „Anča“ bola o sekundu rýchlejšia

OJAMA 3. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenský pretekársky tím ARC Bratislava má za sebou úspešné vystúpenie v 2. kole ázijskej série Le Mans 2017/2018.

V štvorhodinových pretekoch na okruhu Fuji Speedway v Ojame pod mýtickou japonskou horou Fudžisan získala posádka Miro Konôpka (SR), Konstantins Calko (LAT), Rik Breukers (NED) 12 bodov do celkového hodnotenia kategórie LMP2, v ktorom im patrí v polovici seriálu 3. miesto.

„Anča“ potrebovala vylepšiť nastavenie

Náročný japonský okruh, na ktorom sa jazdila aj F1, dal poriadne zabrať jazdcom aj inžinierom. Slovenský tím, ktorý v tejto sezóne spolupracuje s anglickým Greaves Motorsport, sa od počiatočných tréningov v piatok trápil s nastavením podvozku, čo sa odrazilo v časoch na kolo.

Kvalifikačná 6. priečka v sobotu bola síce solídna, no manko takmer štyroch sekúnd na kolo bola znamením, že do pretekov ešte treba vylepšiť nastavenie. To sa napokon aj podarilo a v podmienkach pretekov dokázala „Anča“ zajazdiť aj čas o sekundu lepší – 1:35,042.

Základom bolo nepoškodiť auto v tlačenici po štarte, čo sa podarilo. Dobrá stratégia a bezchybné zastávky v boxoch sú v tomto seriáli nevyhnutnosťou. Konstantins Calko na začiatku dostal šmyk a stratil čas, no našťastie prototyp nepoškodil a mohol pokračovať.

Išiel na maximum

„Išiel som absolútne na svoje maximum, viac som z auta nedokázal vyžmýkať,“ povedal mladý Lotyš po pretekoch a dodal: „Napokon sme radi za 4. miesto. Dôležité bolo prísť do cieľa a získať body.“

Miro Konôpka považuje 4. priečku za úspech, vzhľadom na priebeh celého víkendu. „Tretie miesto v Ču-chaji bolo skvelé, no mali sme aj trochu šťastia a vedeli sme, že sa to nemusí zopakovať. Tu sme sa trápili s nastavením a pri tejto silnej konkurencii je to poznať. Musíme byť spokojní, zatiaľ sme tretí v celkovom poradí. Stále bojujeme o postup na preteky 24 hodín Le Mans. Verím, že v Thajsku to bude lepšie a podarí sa nám opäť dôjsť do cieľa. Neviem, či to bude na stupňoch víťazov, ale určite sa o to budeme snažiť.“

Šesťhodinové preteky na okruhu Čang v thajskom Burirame sa pôjdu v polovici januára 2018. Vlani na tomto okruhu dosiahol ARC Bratislava prenikavý úspech, keď v triede LMP3 zaznamenal double – jeho dve vozidlá vtedy skončili na 1. a 2. mieste.