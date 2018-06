Preteky 24 Le Mans prvýkrát v histórii ovládla Toyota, súčasťou tímu bol aj Alonso z F1

LE MANS 17. júna (WebNoviny.sk) – Víťazom prestížnych motoristických vytrvalostných pretekov 24 hodín Le Mans sa prvýkrát v histórii stala Toyota.

Posádka č. 8 na vozidle Toyota TS 050 Hybrid ovládla kráľovskú kategóriu LMP1, absolvovala 387 kôl. Jej súčasťou bol aj dvojnásobný majster sveta seriálu formuly 1 Španiel Fernando Alonso. V kokpite sa striedal so Švajčiarom Sébastienom Buemim a Japoncom Kazukim Nakadžimom.

Nakadžima nemá slov

Toyota č. 8 zvíťazila pred sesterským vozidlom č. 7, vedeným Britom Mikom Conwayom, Kamuim Kobajašim a Josém Maríom Lópezom.

Japonec Kobajaši vlani počas kvalifikácie utvoril traťový rekord, keď okruh dlhý 13,626 km zvládol za 3:14,791 minúty. Samotné preteky však vtedy Toyote nevyšli, keď sa do cieľa dostalo iba jedno vozidlo až na celkovom 8. mieste.

„Je to úžasné. Nemám slov. Toyota nám dala veľmi silné auto. Všetci pretekári by si zaslúžili zvíťaziť, ale my sme mali trochu viac šťastia. Bol som pokojnejší ako pred dvoma rokmi, vtedy to bolo náročné, keď sa nám v závere pokazilo vozidlo. Samozrejme, myslel som na to aj teraz, ale pracovali sme ako tím a konečne zvíťazili,“ povedal na oficiálnom webe pretekov člen víťazného tria Kazuki Nakadžima.

Alonso môže napodobniť Hilla

Fernando Alonso má opäť bližšie k zisku tzv. trojkoruny – víťazstvu na 24 hodín Le Mans, Veľkej ceny Monaka vo F1 a 500 míľ Indianapolis v rámci americkej série IndyCar. Alonsovi k méte chýba iba zámorský triumf. Dosiaľ jediný jazdec, ktorému sa podarilo získať „motoristickú trojkorunu“ bol Brit Graham Hill na prelome 60.-tych a sedemdesiatych rokov.

„Neuveriteľné. Stále som trochu v šoku. Záver bol trochu nervózni, všetci sme to sledovali so zatajeným dychom. Máme za sebou náročných 24 hodín, možno až zajtra nám to dôjde. Ja som sa na trati cítil dobre. Niekedy máte viac šťastia, inokedy menej, mne to však vyšlo, okruh mi sadol,“ povedal Alonso.

Historický úspech Toyoty zatieňuje fakt, že v LMP1 prakticky nemala konkurenciu. Jej tradičný rival Porsche pred rokom ohlásil, že sa bude sústrediť na kategóriu GTE a úplne sa stiahne zo súťaže prototypov. Značka Audi sa v Le Mans nepredstavila po druhý raz. Celkovo v najvýkonnejšej kategórii štartovalo desať tímov, s výnimkou Toyoty súkromných majiteľov preteky dokončila polovica.

Slovensko v pretekoch nemalo zastúpenie

V kategórii hybridov LMP2 sa z triumfu tešil tím G-Drive Racing na vozidle Oreca 07-Gibson s rusko-francúzskou posádkou: Roman Rusinov, Amdrea Pizzitola a Jean-Éric Vergne.

V GTE Pro Porsche splnilo svoj cieľ a zvíťazilo vďaka vozidlu č. 92 – Michael Christensen (Dán.), Kevin Estre (Fr.), Laurens Vanthoor. V amatérskom GTE triumfovali Matt Campbell (Aus.), Christian Ried (Nem.) a Julien Andlauer (Fr.) na automobile Porsche 911 RSR zo zoskupenia amerického herca Patricka Dempseyho a Proton Racing.

Slovensko v pretekoch nemalo zastúpenie, vlani sa na severe Francúzska predstavil tím ARC Bratislava Miroslava Konôpku. V celkovom hodnotení skončil na 46. mieste, keď odjazdili 313 kôl. V rámci LMP2 obsadili 20. priečku.