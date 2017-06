Preteky Okolo Slovenska začali prológom, z víťazstva sa tešil Slovinec Tratnik

LEVOČA 7. júna (WebNoviny.sk) – Víťazom prológu na 60.+1. ročníku cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa stal Slovinec Jan Tratnik z prokontinentálneho poľského tímu CCC Sprandi Polkowice a stal sa aj prvým držiteľom žltého trička pre lídra tohto podujatia, po prvý raz zaradeného do vyššej kategórie UCI 2.1.

Tratnik v stredu podvečer v historickom centre Levoče na trati 3,7 km triumfoval s náskokom 7,10 s pred Čechom Josefom Černým (Elkov – Author Cycling Team) a 14,84 s pred Talianom Mattiom Cattaneom (Androni Sidermec). Spomedzi trinástky slovenských cyklistov v konkurencii 150 jazdcov si najlepšie počínal Patrik Tybor (Dukla Banská Bystrica). Účastník OH 2016 v Riu de Janeiro skončil devätnásty s mankom 25 sekúnd na víťaza. Tybor bude mať vo štvrtkovej 1. etape na sebe bielo-modro-červený dres určený pre najlepšieho slovenského cyklistu.

Tybor sa pokúsi o úniky

“Nohy boli dobré, ale v technických úsekoch to nebolo ono na časovkárskom bicykli. V závere pred cieľom som už mal toho dosť, ale to bolo vidieť asi na každom pretekárovi. V ďalších etapách sa pokúsim dostať sa do únikov a zabojovať o dobré umiestnenie,” uviedol Patrik Tybor v rozhovore pre RTVS. “V tomto prológu viac uspeli jazdci, ktorí mali klasický bicykel než špeciálny na časovku. Celkovo to bolo skôr o hrubom výkone ako o nejakých špeciálnych veciach na trati. Cieľový kopec bol strmší ako vyzeral, väčšina pretekárov tam mohla veľa získať, ale aj viac zaostať,” zhodnotil tréner Dukly Banská Bystrica Martin Fraňo pre RTVS.

Víťazný Tratnik splnil úlohu favorita vzhľadom na svoje jedenáste a deviate miesto v časovkách na nedávnych pretekoch Grand Tour Giro d´Italia. Dvadsaťsedemročný Slovinec zároveň nadviazal sám na seba a svoj triumf v poslednej etape uplynulého ročníka Okolo Slovenska, keď ovládol koncovku edície 2016 s cieľom v Piešťanoch.

Jazdci z 5 prokontinentálnych tímov

Vo štvrtok 8. júna príde na rad 1. etapa s výrazne horským profilom z Levoče do Banskej Bystrice (211,8 km), ktorej súčasťou bude aj 7 vrchárskych prémií vrátane tatranských prejazdov Starým Smokovcom, Štrbským Plesom či Čertovicou v Nízkych Tatrách.

Na pretekoch Okolo Slovenska sa zúčastňuje 150 cyklistov z 25 tímov a 28 krajín. O kvalitný športový zážitok sa budú do nedele starať jazdci z 5 prokontinentálnych tímov (PCT), 16 kontinentálnych zoskupení (CT) a 4 národných reprezentácií (NT). Medzi nimi figuruje aj jediné profesionálne slovenské družstvo UCI – Dukla Banská Bystrica patriace do kategórie CT. Celkový víťaz na Okolo Slovenska bude známy v nedeľu 11. júna v historickom centre Trnavy. Kým sa tak stane, pelotón si zmeria sily na 14 vrchárskych a 12 rýchlostných prémiách. V hre bude 738 bodov do rebríčka UCI a tiež finančné odmeny v celkovej sume 30 455 eur. Celkový víťaz získa prémiu 3000 eur, víťaz každej etapy sa môže tešiť na 1300 eur.

VÝSLEDKY – OKOLO SLOVENSKA:

Prológ v Levoči na 3,7 km: 1. Jan Tratnik (Slovin.) CCC Sprandi Polkowice 4:43,69 min, 2. Josef Černý (ČR) Elkov-Author Cycling Team +7,10 s, 3. Mattia Cattaneo (Tal.) Androni Sidermec +14,84, 4. Matej Mugerli (Slovin.) Amplatz-BMC +19,32, 5. Piotr Brožyna (Poľ.) CCC Sprandi Polkowice +19,35, 6. Ricardo Vilela (Portug.) Manzana Postobon +19,79,…19. Patrik Tybor +25,00,…27. Martin Haring (obaja SR),…35. Juraj Bellan, všetci Dukla Banská Bystrica +29, 55. Marek Čanecký (všetci SR) Amplatz-BMC +35.

Zostávajúci program 60 + 1. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska (7. – 11. júna):

8. júna: Levoča – Banská Bystrica – 1. etapa (211,8 km) – 3 rýchlostné prémie – 7 horských prémií

9. júna: Banská Bystrica – Nitra – 2. etapa (172 km) – 3 rýchlostné prémie – 3 horské prémie

10. júna: Nitra – Trnava – 3. etapa (222,1 km) – 3 rýchlostné prémie – 4 horské prémie

11. júna: Trnava – Trnava – 4. etapa (152,5 km) – 3 rýchlostné prémie