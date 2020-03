Preteky Svetového pohára v biatlone ovládla Nórka Eckhoffová, Slovenka Fialková skončila na 11. mieste

Nórka Tiril Eckhoffová sa stala víťazkou pretekov žien s hromadným štartom na 12,5 km v rámci 8. kola Svetového pohára v biatlone v českom Novom Meste na Morave. Suverénka tejto sezóny zvíťazila po siedmy raz v tomto súťažnom ročníku a po trinásty raz v kariére. Dvadsaťdeväťročná biatlonistka z Trondheimu triumfovala systémom štart – cieľ s náskokom 25,3 s pred Švédkou Hannou Öbergovou a 32,4 s pred Nemkou Franziskou Preussovou.

Jediná Slovenka na štarte nedeľňajších pretekov Paulína Fialková skončila na 11. mieste s dvoma chybami na strelnici a mankom 1:22,8 min na víťazku. Výrazne si tým vylepšila štvrtkové 27. miesto z rýchlostných pretekov.

Rovnako dosiahla najlepšie umiestnenie v tejto sezóne v pretekoch s hromadným štartom, kde má právo štartu len tridsiatka najlepších žien zo Svetového pohára. Na čele Svetového pohára zostala Talianka Dorothea Wiererová, obhajkyňa celkového prvenstva má po 19 pretekoch sezóny na konte 776 bodov. Druhá je Eckhoffová so 707 a tretia Öbergová so 705 bodmi. P. Fialkovej patrí ôsma pozícia so 489 bodmi.

Boj o najlepšiu desiatku

„Nevnímam streľbu ako problém. Je bežné, že odstrieľam preteky s dvoma chybami, to je oukej. Problém je inde. V mojom tele sa niečo deje, čo nie je úplne ideálne pre súťaženie. Musím zistiť, o čo ide. Vzhľadom na okolnosti je môj primárny cieľ bojovať o najlepšiu desiatku. Budem sa snažiť dobojovať to do konca sezóny, aby to aspoň takto dopadlo ako je to teraz,“ uviedla Paulína Fialková v rozhovore pre RTVS.

Paulína Fialková sa krátko po štarte stala súčasťou vedúcej skupiny pretekárok. Na prvú streľbu v ľahu prišla na ôsmom mieste. A keďže bola bezchybná, posunula sa na šiestu priečku. Všetkých päť terčov vybielila aj na druhej „ležke“ a razom bola priebežne druhá s odstupom 12 sekúnd za suverénnou Nórkou Eckhoffovou.

Nádej na pódium

P. Fialkovej vydržala presná muška aj na prvej streľbe v stoji a znamenalo to udržanie si nádeje na pódiové umiestnenie. Po treťom odchode zo strelnice bola stále na výbornom treťom mieste o 27,7 s za Eckhoffovou a len 3 sekundy za Francúzkou Justine Braisazovou.

Záverečná štvrtá streľba, druhá v stoji, pochovala nádeje 27-ročnej Breznianky. Prvý a posledný jej výstrel sa ocitli mimo terča a po dvoch trestných kolách sa P. Fialková zaradila na desiatu priečku. Stupne víťazov, ale aj prvá šestka, už boli príliš vzdialené a napokon jej tesne ušlo aj umiestnenie v Top Ten.