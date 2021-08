Prevádzkovatelia služieb v cestovnom ruchu a gastre už môžu žiadať o príspevky za apríl a máj

Prevádzkovatelia služieb v cestovnom ruchu a gastre môžu od utorka 17. augusta žiadať štát o finančný príspevok na zmiernenie vplyvov koronakrízy už aj za apríl a máj tohto roka. Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo tretiu etapu schémy pomoci de minimis s predĺžením doterajšieho oprávneného obdobia pomoci od 1. apríla 2020 do 31. marca 2021 o ďalšie dva mesiace.

Celkový rozpočet spomínanej formy pomoci pre menšie subjekty s limitom 200-tisíc eur na jedného žiadateľa po navýšení dosahuje 220,25 milióna eur. Agentúra SITA v súvislosti s predĺžením pomoci cestovnému ruchu a gastru oslovila bratislavskú organizáciu cestovného ruchu Bratislava Tourist Board (BTB).

„Boli by sme samozrejme najradšej, ak by cestovný ruch mohol naplno fungovať a ľudia, ktorí v ňom pracujú a chcú pracovať, si mohli na seba zarobiť sami. Vzhľadom na súčasnú situáciu to však nie je úplne možné a preto veríme, že táto finančná injekcia pomôže mnohým prežiť tieto ťažké časy,“ uviedol predseda predstavenstva Bratislava Tourist Board Vladimír Grežo. Ministerstvu dopravy zároveň poďakoval za predĺženie pomoci odvetviu cestovného ruchu.

Z lodí vystupujú len zaočkovaní

O podporu sa môžu po novom uchádzať aj subjekty vo vodnej osobnej doprave, ktoré medzi oprávnenými žiadateľmi doposiaľ chýbali. K téme sa vyjadrili aj členovia Bratislava Tourist Board.

„Pomoc pre nás znamená možnosť udržať aspoň domáce plavby v ponuke a umožniť domácim turistom absolvovať plavby v Bratislave a okolí,“ zareagoval predseda predstavenstva spoločnosti Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava (SPaP-LOD), a. s., Marek Považan.

„Momentálne všetky naše lode okrem jednej zastavujú v prístave Bratislava, vystupujú len plne zaočkovaní turisti, ostatní ostávajú na palube,“ hovorí majiteľka cestovnej agentúry Flora Tour Izabella Kubíková s tým, že sa tu zdržiavajú od dvoch do 24 hodín. „Títo turisti majú záujem o samotné mesto, hrad, Devín a kulinárske zážitky,“ dodala.

Podnikatelia si príspevok od štátu zaslúžia

Agentúra zabezpečuje služby v hlavnom meste a okolí pre cestujúcich z výletných lodí, takže závisí od návštevníkov a turistov zo zahraničia. Kubíková v spojitosti s podmienkami na hraniciach poukázala na problémy s príchodom zahraničných turistov.

Podnikatelia v cestovnom ruchu, zasiahnutí protipandemickými opatreniami, si podľa nej zaslúžia príspevok od štátu.

Hovorca Bratislava Tourist Board Július Buday informoval, že podľa údajov ich členov lodná linka Twin city liner medzi Viedňou a Bratislavou v predpandemickom roku 2019 prepravila celkovo viac ako 350-tisíc cestujúcich. Spoločnosť SPaP-LOD v kabínkových lodiach predvlani previezla približne 220-tisíc zahraničných turistov.