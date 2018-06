Prezident Díaz-Canel priniesol na Kubu nový vietor, vláda čiastočne uvoľnila kontrolu médií

HAVANA 21. júna (WebNoviny.sk) – Správy v kubánskych štátnych médiách dlhodobo pozostávali prevažne z prepisov oficiálnych vyhlásení vládnej komunistickej strany, avšak tento štýl sa po aprílovom nástupe prezidenta Miguela Díaza-Canela k moci začína očividne meniť.

Kubánski novinári pre tlačovú agentúru The Associated Press uviedli, že mocné politbyro strany nedávno schválilo „novú komunikačnú politiku“. Tá má umožniť štátnym médiám informovať tak, ako to robia ich kolegovia v iných krajinách. Novinári tvrdia, že cieľom tohto kroku je zachovať si konkurencieschopnosť voči šíreniu informácií z alternatívnych online zdrojov.

Kuba má síce jeden z najnižších podielov používateľov internetu na svete, avšak prístup k nemu sa rýchlo šíri. Kubánci, ktorí sa pripoja online, sa tak môžu dostať k takmer neobmedzenému počtu neoficiálnych médií.